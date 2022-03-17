淡水警攜兄收賄！吃素母：我孩子很乖　他羈押8月不忘要領5倍券

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水警分局偵查隊員警蔡至恩與無警員身分胞兄蔡至儒，涉嫌向許姓性騷人稱「60萬元可處理」全程遭錄音，2人被依違反貪汙治罪條例等罪起訴羈押至今。17日法院續行審理，相當注意外表的蔡至恩每回都梳油頭出庭。交互詰問期間，蔡至恩委任律師不滿法官，認為提出是無關詰問遭裁定異議成立，竟怒嗆審判長「你是在趕時間是不是？」險陷尷尬場面。

▲新北市淡水警分局偵查隊員警蔡至恩敲詐性騷犯60萬，羈押至今，但每回出庭總是梳著帥氣油頭。（圖／記者黃宥寧攝）

去年4月20日黃姓女子在淡水區連鎖健身房與許姓教練發生性騷擾糾紛，並在4月24日到淡水分局中正路派出所報案，受理的員警認為該案屬強制猥褻案，轉偵查隊由蔡至恩（26歲）接辦，豈料蔡未依照處理妨害性自主案件作業程序受理，竟向黃女及黃父稱「性騷擾案、強制猥褻案的司法程序複雜耗時，不如改以傷害罪可迅速找到嫌疑人」，蔡則擅自改以傷害案製作筆錄，且未開立報案三聯單，兄弟倆向許男敲詐60萬，掛保證可以將案子消掉，許男不堪遭詐，向議員陳情，由議員向淡水分局長表示後，督察組介入調查，兄弟倆從去年7月遭羈押至今。

▲蔡至恩身為警察卻知法犯法（右）與其胞兄向性騷擾許姓加害人勒索 。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）

17日當庭勘驗許男錄音檔，檢辯雙方也聲請傳訊時任督查組楊迪光組長、孔姓巡官、許姓警員進行交互詰問以釐清當時受理性騷案件經過。

勘驗錄音檔前，蔡至恩的辯護律師羅愛玲，爭執錄音檔是否為案發時的原始檔，要求確認錄音檔格式、手機型號、顏色，將近快30分鐘才由法院資訊人員當庭播放。

錄音檔3名男子（甲男：許男、乙男：蔡至恩、丙男：蔡至儒）播放完畢後，辯護律師羅愛玲提出3點意見，一、甲說「還有刑事那邊」他強調不是蔡至恩的聲音，則是許男講的，並提示卷證，當時許男也簽名更正是他自己說的。二、錄音檔提到的「6」、「6喔」都是蔡至恩說的。三、錄音檔「還有刑事那邊」蔡至恩解釋，他當時前面是說「我不是有說...」所以後面才接「我打給你就直接開到最大聲」；蔡至儒的辯護律師則表示，蔡至儒回想當時並沒有說任何話，且該段錄音無法辨識就是他的聲音，音檔有雜音故無法確認。

許男則向法官確認，錄音檔譯文中的甲男、乙男、丙男，分別就是他自己、蔡至恩、蔡至儒。

開庭過將近1小時，進行證人交互詰問。第一位證人為案發時擔任淡水警分局督察組組長楊迪光（現為蘇澳警分局分局長），檢察官問「如何知悉蔡至恩這件事」楊陳述，當時許男向議員反應，議員向分局長講，督察組展開調查。

蔡至儒辯護律師緊接著問「會因為議員陳情才特別仔細嗎？」楊迪光則回「做事實查證」同時，辯護律師也問「為何選擇帶隊到許男住的台南商旅做筆錄，而不選台南分局？」楊回「擔心會曝光」。

▼蔡至儒。（圖／記者黃宥寧攝）

接著換案發時擔任督察組孔姓巡官，羅愛玲律師問為何在偵查報告上寫上「被告及及胞兄藉勢索賄，而不是利用職務」更以嚴厲語氣問「你有注意到這法定刑是10年以上嗎？」孔則回：「我沒注意，也不需要去注意」檢察官則提出異議認為無關連性，審判長諭知異議成立，請她更換問題，這樣的回應讓羅愛玲當場怒目圓睜反問審判長「你在趕時間是不是？」接著快速念一串刑事訴訟法，更甩態說「要節省時間我們也來節省」。

本由許男接著進行詰問，但由於3名證人交互詰問完畢後已經12點35分，檢察官則建議是否下禮拜傳許男及王姓妻子到庭作證，審判長徵求雙方同意後，諭知3月24日上午續行審理庭，2人還押回看守所。

上銬前，蔡至儒委屈舉手請求審判長「是不是可以發函到看守所，讓家人拿他的雙證件、提款卡，領五倍券」最後還不忘提出問題抱怨「為什麼我的朋友不能幫我寄衣服跟伙食？」並強調所方說要法官開權限，法官則回「我們有考量」。

兄弟倆母親、蔡至恩女朋友，每次開庭都會前來旁聽，蔡母向記者抱怨「你們寫的與事實有相當大的出入，我的孩子很乖，一個還在念書」暗示記者2個孩子才是被害人，並懇求記者不要寫報導，最後更哽咽說「家人看到都很難過，我們跟他（許男）是世交，你們不要斷章取義，對我們打擊很大，我們都沒辦法吃沒辦法睡」最後更不忘提醒記者，我們站在社會應該要公平公正公開，不要為了搏版面...，蔡至恩女友也站在旁邊向記者期許能筆下留情。