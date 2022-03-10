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社會 社會焦點 保障人權

俄烏開戰汽車觸媒轉換器也遭殃　竊盜2人組「1分鐘完切」狂偷

記者郭世賢／基隆報導

近月新北、桃園、基隆等北部縣市接連發生數20多起「汽車觸媒轉換器」失竊案，基隆就發生10多起，基隆警方經調閱監視器，掌握到犯嫌許家倫、楊孟杰，經多日監控9日在桃園逮捕到案，並在車上查獲3支觸媒轉換器及犯罪工具，訊後依竊盜罪移送基隆地檢署，因2人涉加重竊盜罪，檢方向法院聲押獲准。

▲竊盜2人組半夜蹲貨車「1分鐘偷走」 汽車觸媒轉換器大盜抓到了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2人半夜蹲貨車偷走汽車觸媒轉換器，基隆市就多達10餘件。

據了解，北台灣桃園、新北市、基隆等地近月來，共計有20多輛車停在路邊遭竊走觸媒轉換器，基隆市就多達10餘件；本月初許、楊2人下手行竊停在基隆市中山一路小貨車觸媒轉換器時，被附近路口監視器清楚拍下，基隆警第四分局立即成立專案小組，報請基隆地檢署指揮偵辦。

經專案小組多日追查，掌握2人投宿在桃園龜山某家汽車旅館，警方趁2人半夜作案還在睡覺，9日上午11點左右破門逮人，並在車上查獲3支觸媒轉換器，汽車車牌及切割機等犯案工具。

2人落網後，坦承月初在基隆犯下5起竊案，全案經警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦；9日晚間檢察官複訊後，以加重竊盜罪，且2人有再犯之虞，進行必要預防性羈押，向法院聲押獲准，同時擴大追查銷贓的不肖廢棄汽車回收業者。

▲竊盜2人組半夜蹲貨車「1分鐘偷走」 汽車觸媒轉換器大盜抓到了。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警方掌握到犯嫌許家倫、楊孟杰，經多日監控9日在桃園逮捕到案。

嫌犯許男、楊男因汽車觸媒轉換器價格漲翻天鋌而走險，專挑停在偏遠路段、附近沒有監視器的小貨車犯案，不到1分鐘以電鋸、油壓剪等工具，就把排氣管中斷的觸媒轉換器偷走，每個可以賣得將近萬元。

汽車觸媒轉換器是為氧化排氣中的CO和HC（碳氫化合物）為CO2和H2O，內含稀有貴金屬鉑（白金）、銠、鈀等，回收價約3000元左右，幾個月來因國際需求價格高漲3倍；近日更因俄烏戰爭，稀有貴金屬鈀現貨交易價格來到每盎司3108美元，銠現貨交易價格更高達每盎司4000美元。

基隆警第四分局長陳啓明呼籲，時逢國際非常時期，車輛觸媒轉換器內含稀有金屬，其中小貨車更成為竊嫌下手主要目標。為防宵小之徒趁機行搶、行竊，除自身住家應特別注意安全，各車輛車主加強防盜措施，並持續加強巡守停放之貨車，以杜絕竊嫌覬覦。

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