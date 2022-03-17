新北Q版平溪意象景觀公廁啟用　融入在地特色設計貼心又美觀

▲新北Q版平溪意象景觀公廁啟用。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

平溪區公所於平溪國中對面興建的景觀友善公廁完工，14日由民政局長柯慶忠、平溪區長曾繁盛、林裔綺議員、菁桐、十分、平溪國中小校長及地方代表仕紳共同啟用剪綵，景觀友善公廁以卡通風格圖板融入平溪在地特色設計，建物外觀相當吸睛。

民政局長柯慶忠表示，平溪是著名的觀光景點，為了營造友善觀光環境，市府陸續完成菁桐老街、十分瀑布友善步道改善等工程，而十分老街鋪面改善工程亦預計於5月完工，同時也於平溪國中對面興建景觀友善公廁，並派專人定時清潔維護，大幅提升在地觀光品質。

▲融入在地特色設計貼心又美觀。

平溪區長曾繁盛表示，公共廁所設置地點位於平溪國中對面以及孝子山、慈母峰、普陀山下，風景優美，為國內外遊客、登山客聚集之處，過去因周遭沒有公廁，需步行至平溪老街或至平溪國中借用，甚為不便，因而透過民政局補助約300萬闢建友善廁所，還增設遊覽車及小客車停車空間，解決遊客如廁問題。

曾繁盛指出，景觀公廁外觀以平溪區文化特色、在地產物及景致為發想，以仿木材質及卡通風格，將山神、瀑布、運煤台車、天燈、原生種山藥、區花艷紅鹿子百合與台灣藍鵲等圖案躍上公廁牆面。爆萌的Q版圖案連小朋友都直呼好可愛，上廁所也不忘拍照打卡，預料景觀公廁啟用後將成為平溪區新的打卡熱點。

另外，景觀公廁有男女廁及無障礙親子廁所，共計5座坐式馬桶、3座蹲式馬桶以及3座小便斗，其中坐式馬桶都同時有大人及小孩的兩用座便功能，亦設有換尿布台，設計貼心。

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