雲林大蒜採收期將至　縣府呼籲農民別急著拋售新蒜

▲雲林國產大蒜將於3月下旬進入採收期。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林國產大蒜將於3月下旬進入採收期，今年全國大蒜種植面積較去年增加，目前國際蒜價仍維持高價，且政府禁止大陸蒜頭進口立場不變，故進口利潤不高。雲林縣政府請農民切勿聽信蒜商謠言，急於拋售新蒜，為避免產期集中出售造成銷售壓力，請農民將採收的新蒜乾燥後，視市場價格適時出售，以維護收益。

雲林縣長張麗善指出，依據農糧署調查資料，今年國產大蒜種植面積較去年增加，但仍需視大蒜生長後期之氣候狀況，方能確定其單位面積產量，國內進口配額3520公噸，依中央統計數據近3年平均消費量約6萬4千公噸，應尚可達到產銷平衡。



農業處長吳芳銘表示，大蒜屬禁止自中國大陸進口的830項產品之一，關稅配額內低關稅之大蒜於每年10-12月間才可以進口，處於非國內產期；配額外進口(含配額進口期間外進口) 採從量課稅依進口量每公斤課稅27元，今年進口量到3月2日已進口3,171.82公噸(去年同期進口量8,066.93公噸) ，目前國際蒜價仍維持高價，進口利潤不高，請農民切勿聽信蒜商謠言而急於拋售新蒜。



農業處強調，雲林縣大蒜品質優良，風味獨具特性，但為避免農友於盛產期間集中出售造成市場供貨壓力而影響價格，請農友配合視市場價格適時出售，將大蒜充分乾燥後，再分批出售，以維護收益。

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