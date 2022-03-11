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廟前自撞四輪朝天氣囊全爆　駕駛毫髮無傷...驚呼：土地公保佑

▲一輛灰色自小客車由李姓男子駕駛，不明原因自撞路樹造成整輛車翻覆，不僅右側車頭嚴重毀損車大燈拋飛數公尺、車內氣囊也全炸開，幸運毫髮無傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲李姓男子自駕小客車自撞路樹翻車，不僅右側車頭嚴重毀損車大燈拋飛數公尺、車內氣囊也全炸開，幸運毫髮無傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市竹圍路上一家土地公廟附近，日前發生一起自撞翻車事故，李姓男子駕駛一輛灰色自小客車，因為不明原因自撞路樹，結果整輛車翻覆，不僅右側車頭嚴重毀損，大燈更拋飛數公尺、車內氣囊也全炸開，李姓駕駛幸運毫髮無傷，下車發現在土地公廟前，對著來趕到現場協處的警員直呼「土地公保佑」。

▲一輛灰色自小客車由李姓男子駕駛，不明原因自撞路樹造成整輛車翻覆，不僅右側車頭嚴重毀損車大燈拋飛數公尺、車內氣囊也全炸開，幸運毫髮無傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲撞車地點距離土地公廟約20公尺（箭頭處），小客車駕駛下車後直呼土地公保佑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局指出，長安派出所於日前接獲通報，在斗六市竹圍路之土地公廟附近有交通事故，派出所警員王丁立獲報立即趕往，到達時發現事故之自小客車翻覆，車頭嚴重毀損，且安全氣囊已彈出，當下王員立即通報分局勤務指揮中心派遣交通小隊及通報救護車到場。

▲一輛灰色自小客車由李姓男子駕駛，不明原因自撞路樹造成整輛車翻覆，不僅右側車頭嚴重毀損車大燈拋飛數公尺、車內氣囊也全炸開，幸運毫髮無傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲員警協助通知拖吊車將翻覆車移置到路旁，現場地面仍遺留油漬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方說明，經員警向李姓駕駛關心詢問，李男表示當時開車行駛在道路上，車輛不明原因失控撞到路樹，雖然車輛翻覆但幸好毫髮無傷，直呼應該是土地公保佑。員警協助通知拖吊車將翻覆車移置到路旁，現場地面仍遺留油漬，員警立即將地面油漬清除，恢復車輛通行，以防止民眾路過時發生危害。

警方呼籲民眾駕駛車輛外出除應注意行車安全外，出發前應仔細檢視車輛狀況5油3水，如有異狀應儘早送修，千萬不可貿然行駛，以確保交通安全，斗六警分局長陳鴻忠表示，對於王員迅速處理事故恢復交通暢通的行為相當肯定。

▲一輛灰色自小客車由李姓男子駕駛，不明原因自撞路樹造成整輛車翻覆，不僅右側車頭嚴重毀損車大燈拋飛數公尺、車內氣囊也全炸開，幸運毫髮無傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲肇事車輛拖離現場後，長安派出所警員王丁立迅速將地面油漬清除，恢復車輛通行，以防止民眾路過時發生危害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


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