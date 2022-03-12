驛起響愛公益園遊會3／26登場　助失能者「澡」幸福「浴」見愛　

▲今年「驛起響愛公益園遊會」，將於3月26日上午9點於虎尾安慶國小盛大舉辦，邀請成達國際食品公司、雲林縣台灣悅讀人教育發展協會、虎尾驛以及天主教若瑟醫院、安慶國小等多單位協辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「驛起響愛親子文藝公益園遊會」由雲林縣驛起響愛社區關懷協會發起，從2013年第一屆開始持續到現在已邁入第９屆，協會理事長吳麗春表示，去年因疫情停辦，但關懷行動不能停，今年在符合防疫規定下，將於3月26日結合安慶國小兒童節活動共同辦理，期透過大眾響應一同助雲林失能者澡到幸福浴見愛。

驛起響愛社區關懷協會說明，此次園遊會盈餘將捐予天主教若瑟醫院沐浴車公益基金，幫助失能者不因為環境、人力、設備、空間或經濟上等原因而無法洗澡；若瑟醫院沐浴車是全雲林縣唯一有搭配護理師的到宅服務，專業的服務團隊直接至案家提供失能者全身式的沐浴，避免讓個案因長期擦澡或無法洗澡而衍生出其他健康的問題。

今年「驛起響愛公益園遊會」，將於3月26日上午9點於虎尾安慶國小盛大舉辦，邀請成達國際食品公司、雲林縣台灣悅讀人教育發展協會、虎尾驛以及天主教若瑟醫院等多單位協辦；活動當天將有近50個攤位共襄盛舉；另外也邀請了街頭藝人張振華及李孟謙透過音樂傳遞對社會的愛與關懷。





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