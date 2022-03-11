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快訊／紫斑蝶北遷先遣部隊已達雲林　預估2週後可望爆量通過

▲紫斑蝶每年4至5月大量北返繁殖，今年因氣候暖冬先遣部隊提早抵達雲林。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲紫斑蝶每年4至5月大量北返繁殖，今年因氣候暖冬先遣部隊提早抵達雲林。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

紫斑蝶是全球唯二的越冬型蝴蝶，每年4至5月都有大量紫斑蝶北返繁殖，今年氣候暖冬先遣部隊已抵達雲林，林內鄉長張維崢表示，茂林觀測站在2月28日即發現先遣部隊從高屏出發，雲林林內鄉連日氣候溫暖紫斑蝶獲觀測數量，單日已達數百隻，因氣候因素預估紫斑蝶在3月底前即出現大量遷徙經過林內地區。

林內鄉長張維崢指出，3月初有親自到高雄茂林國家風景處查訪，該處紫斑蝶已大量沿著山脈往北遷徙，相關部門包括交通部觀光局、高公局護蝶網等，已做好準備，讓紫斑蝶安全穿越國道一路安全向北，繁殖下一代，這是值得我們作為教育、文化、大自然生態很重要的課程。

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▲紫斑蝶每年4至5月大量北返繁殖，今年因氣候暖冬先遣部隊提早抵達雲林。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林林內觀測人員確定現場紫斑蝶為標記北遷蝶。（圖／記者蔡佩旻攝）

張維崢表示，目前國內蝴蝶壽命比較，一般粉蝶壽命約在1-2周、鳳蝶約在3個月，而紫斑蝶存活期最長為6-8個月，方能如此長距離往北遷徙，也藉由大自然生態鼓勵我們每一個人做任何事都要有毅力、耐力，故我們更要極力保護紫蝶，讓其安全北遷讓更多人親眼見證大自然生態重要的一環。

▲紫斑蝶每年4至5月大量北返繁殖，今年因氣候暖冬先遣部隊提早抵達雲林。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲鄉長張維崢表示，藉由大自然生態鼓勵我們每一個人做任何事都要有毅力、耐力，故我們更要極力保護紫蝶，讓其安全北遷讓更多人親眼見證大自然生態重要的一環。（圖／記者蔡佩旻攝

張維崢說，今年林內斑蝶季在3月26、27日、4月2、3日兩週辦理，歡迎愛護紫蝶所有朋友在這2個週末前往林內鄉觸，林內鄉公所在週末期間準備了大型活動與活動好禮與紀念品，由喜愛、保護紫蝶的民眾用行動力來關注、保護牠們。

▲紫斑蝶每年4至5月大量北返繁殖，今年因氣候暖冬先遣部隊提早抵達雲林。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲林內鄉觸口蜜園暖紫斑蝶獲觀測數量，單日已達數百隻。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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