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社會 社會焦點 保障人權

盆栽太美引賊蹤！這家園藝店被偷2次　連比丘尼也忍不住動手

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一家景觀園藝店疑似盆藝太美，在3個月內連續遭小偷光顧2回，去年12月被順手牽羊2個高價盆栽，歹徒日前才遭逮移送雲林地檢偵辦；前天3月9日又被一名裝扮成比丘尼的人拿走8盆，業者氣炸將監視器畫面PO網求「別再偷！」。斗六警方表示，此案已受理景觀園藝店業者報案，積極偵查中。

▲斗六一家園藝店3月9日被一名裝扮成比丘尼的人一口氣偷走8盆，業者氣炸將監視器畫面PO網求「別再偷！」。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

▲竊賊蹲在盆栽架前宛如採購般挑選喜歡的盆栽直接裝袋。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

業者公開監視器畫面，9日深夜11時許，一名比丘尼裝扮的人在斗六市行啟紀念館前一家景觀園藝店手持塑膠袋明顯形跡可疑，動手前還看了店家敬告的「請勿私自拿取任何植栽」牌子，卻仍「挑選」盆栽收進塑膠袋，宛如採購似的業者氣炸了，將畫面ＰＯ上臉書社群《斗六人社交圈》「想要，就與我們聯絡並購買，但別再偷、別再偷、別再偷」。

▲斗六一家園藝店3月9日被一名裝扮成比丘尼的人一口氣偷走8盆，業者氣炸將監視器畫面PO網求「別再偷！」。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

▲斗六一家園藝店3月9日被一名裝扮成比丘尼的人一口氣偷走8盆，業者氣炸將監視器畫面PO網求「別再偷！」。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

業者表示，去年遭竊2盆高單價共值4千元，這次被偷8盆單價700元，兩回加總一共是9600元，老闆娘無奈說，這家店恐怕是斗六被偷最多次的植物店，請大家多幫忙，真心喜愛植物，歡迎來欣賞拍照，但請別擅自拿走盆栽。目前園藝店因屋頂工程暫時停業一段時間，等工程驗收完畢就會繼續開店。

斗六警分局正派出所長也在貼文下方留言「有關PO文事項已涉及刑事案件，警方高度重視，請店家與警聯繫，將立即派員處理。」副局長黃仁男表示，前案男子在12月11日晚間7時許騎機車到園藝店拿走2盆高價盆栽，已由警方查獲到案，訊後依偷竊罪嫌移送雲檢偵辦；此案經受理報案後，警已調閱監視器，依其特徵查緝中。竊盜屬於刑事案件，查緝後將以公訴罪究辦，呼籲民眾切勿因為貪圖小便宜而觸法。

▲斗六一家園藝店3月9日被一名裝扮成比丘尼的人一口氣偷走8盆，業者氣炸將監視器畫面PO網求「別再偷！」。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

▲一名疑似比丘尼的人手持塑膠袋走近園藝店。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

►聽Podcast #我在案發現場


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