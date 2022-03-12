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孫抱嬤倒省道路旁待救無援　巡邏警緊急伸援手

▲男子緊緊抱著一直不停喘氣的祖母等待救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲男子緊緊抱著一直不停喘氣的祖母等待救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林台西警分局崙豐派出所警員林冠余、林靖恩在日前執行交通稽查勤務，於深夜行經省道台17線附近發現一部自小客車前有一對祖孫坐於路邊，立即下車關心發現老婦似因氣喘及換氣過度身體不適，兩名警員立即於現場交通指揮，並連繫消防救護車，家屬事後表示幸好有巡邏員警協助緊急送醫，否則後果不堪設想。

台西警分局說明，男子開車載著祖母沿台17線往南行駛，行至84K附近祖母疑似因氣喘及換氣過度身體極度不適，男子為讓祖母能舒暢些，緊急臨停路邊將祖母扶下車吸新鮮空氣，未料祖母突雙腳無力，男子只能緊緊抱著一直不停喘氣的祖母等待救援，老婦當時雖無法言語，但意識尚清楚。

▲男子緊緊抱著一直不停喘氣的祖母等待救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員發現祖孫倆緊急待援，隨即協助交通維安並聯繫119救護。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

因當時已是深夜23時許，現場昏暗相當危險，警員林冠余、林靖恩，立即於現場交通指揮，以防行經車輛因視線不良而發生事故，並連繫消防救護車與救護人員緊急趕赴到場協助救援送醫，更與救護人員一同將老婦抬上救護車，家屬向警方頻頻道謝，幸好有遇到員警熱心幫忙。

▲男子緊緊抱著一直不停喘氣的祖母等待救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警員協助救護人員將老婦抬上擔架送上救護車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台西警分局長黃念生表示，對於同仁能持同理心積極協助身體不適民眾並協助送醫表示肯定，並呼籲對於家中長者，應多予以關心，遇見民眾路倒需協助，可直接撥打110、119報案電話或聯絡當地派出所，並於周圍放置明顯標誌，避免發生意外。

▲男子緊緊抱著一直不停喘氣的祖母等待救援。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林台西警分局崙豐派出所警員林冠余、林靖恩緊急救援男子及其祖母，事後獲家屬感謝與讚賞，警分局長也給予肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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