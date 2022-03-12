斗六市長盃全國滑輪溜冰錦標賽登場　上千選手齊聚斗六飆風競速

▲斗六市長盃全國滑輪溜冰錦標賽由斗六市公所主辦及雲林縣滑輪溜冰運動協會、鎮西國小承辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「111年度斗六市長盃全國滑輪溜冰錦標賽」由斗六市公所主辦及雲林縣滑輪溜冰運動協會、鎮西國小承辦，近千名參賽選手將於今、明2天齊聚雲林縣立溜冰場，主辦單位指出，此次賽事廣邀15個縣市總計343個學校、單位參賽。今（12）日上午開幕典禮邀請斗六千歲太鼓團表演，精彩的演出也燃起選手的競技魂。

今年斗六市長盃全國滑輪溜冰錦標賽，雲林縣有50所參賽學校，共計200多名參賽選手；光斗六市就有來自斗六國中、斗六、公誠、石榴、雲林、林頭、溝壩、溪洲、鎮東、鎮西、鎮南、維多利亞小學、斗六市立托兒所、乖乖、福祿貝爾、美奇、莫札特、愛德堡、豐泰幼兒園等19所學校參賽，以91名參賽選手幾乎占半數。

▲今年斗六市長盃全國滑輪溜冰錦標賽，雲林縣有50所參賽學校，共計200多名參賽選手。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



斗六市長林聖爵表示，特別感謝來自全國各地的學校校長、主任、老師，以及各界民間團體推動「滑輪溜冰運動」的用心，也謝謝每位選手與家長來到斗六，為運動城市帶來最棒的運動風氣。本屆賽事除了有新人組的比賽，也首次增加「接力積分賽」的賽程，讓每位選手可以與團隊共同累積分數，為團隊爭取最高榮耀。

斗六市長林聖爵相當重視市民健康及休閒運動，自上任以來致力於推動許多運動賽事，去年市長盃全國少棒錦標賽，共有15隊近三百人來參賽。今年賽事將在3月16日登場，為期5天，將有千名熱愛棒球的小選手在斗六各地棒球場熱血開打。林聖爵說，期盼藉由各項運動賽事，將斗六市打造為充滿活力的運動城市，讓熱衷於運動之愛好者得以展現熱情，促進各項運動交流的機會。

▲今日上午開幕典禮邀請斗六千歲太鼓團表演，精彩的演出也燃起選手的競技魂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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