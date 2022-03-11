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農夫騎樓曬鈔票...機車男假問路搶錢　笨匪搶1千元不成連吃兩罪

▲居住崙背鄉的李姓嫌犯行經二崙鄉大同路，假借上前問路與老農攀談，竟伺機抽走一張千鈔想跑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲居住崙背鄉的李姓嫌犯行經二崙鄉大同路，假借問路竟伺機搶奪錢財，2小時候於崙背街上遭逮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林二崙鄉驚傳搶案，3月9日一名農夫工作時將皮夾弄濕，收工後於自家騎樓「曬錢」，遭歹徒覬覦假問路真搶錢，過程老農拉住他並大喊孫子幫忙，嫌犯趁隙棄車逃離現場，又偷一輛貨車回到居住地，警方鎖定犯嫌身份2小時內將犯嫌查緝到案，訊後依準強盜罪和竊盜罪移送雲林地檢署。

二崙鄉一名70多歲農夫9日在田裡工作時不慎將皮夾弄濕，在工作結束後回到家於騎樓將皮夾內紙鈔取出以日照晾曬，一張千鈔與數張百鈔一字排開引人側目。居住崙背鄉的李姓嫌犯（40多歲）騎機車行經該處時，假借上前問路與老農攀談，竟伺機抽走一張千鈔想跑，遭老農一把扯住搶回千鈔，孫子衝出來與李嫌拉扯，李於是棄車逃走。

西螺警方指出，獲報後立即到場釐清案情，查得犯罪嫌疑人身分後立即報請雲林地檢署檢察官核發拘票，經偵查隊員訪談相關人證、比對分析可能的逃逸路線及藏匿處所，即在案發後2小時於崙背鄉鬧街上將李姓嫌犯查緝到案。過程中也查出李嫌丟棄機車後，又竊取一輛車上插著鑰匙的報廢無牌自小貨車，然後才回家。

▲居住崙背鄉的李姓嫌犯行經二崙鄉大同路，假借上前問路與老農攀談，竟伺機抽走一張千鈔想跑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲李嫌一度辯駁最後沒搶成不是強盜，仍遭警方依《準強盜罪》《竊盜罪》移送法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縱使李嫌遭逮現場信誓旦旦向警方表示「當然用腳走回來，而且走到腳都受傷了」，也無法躲過警方查出其竊車逃逸事實，李嫌一度辯駁最後沒搶成不是強盜，仍遭警方依準強盜罪和竊盜罪移送法辦。

西螺警分局長吳俊德表示，刑事犯罪不容挑釁，本案在2小時將犯嫌查緝到案並移送偵辦，警方全力打擊犯罪以維護治安平穩、讓民眾生活安寧、法治及公權力伸張，但同時宣導民眾，錢財不露白，離開車子務必將車鑰拔起來，多一分小心，多一分安心。

▲居住崙背鄉的李姓嫌犯行經二崙鄉大同路，假借上前問路與老農攀談，竟伺機抽走一張千鈔想跑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲李嫌急於離開犯案地點，竊取一輛鑰匙插於車上之報廢無牌自小貨車代步。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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