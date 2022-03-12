雲林林內自行車水圳綠道啟用　40.3K「濁幹線」優先推動

▲以濁水溪幹線沿線新建自行車道與改善周邊環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員劉建國去年2月邀集農田水利署雲林管理處長林國華等人，到林內農田水利環境教育園區視察水圳綠道，為建構完善休閒空間，利用濁水溪幹線沿線新建自行車道與改善周邊環境，今(12)日於農田水利署辦理水圳綠道啟用暨植樹活動，由農田水利署副署長陳衍源、林內鄉長張維崢等人與其他8場地視訊直播連線。

▲今(12)日農田水利署辦理水圳綠道啟用暨植樹活動，由立委劉建國、農田水利署副署長陳衍源、林內鄉長張維崢等人一同參與。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

立法委員劉建國表示，國發會「建構綠道網絡之策略規劃」計畫，七個國家級綠道主題軸線，其中水圳綠道整條北幹線47.5公里由台南官田至嘉義新港，濁幹線總經費約2億元，總長約40.3公里，由雲林元長至雲林林內，「濁幹線」將貫穿雲林縣轄內五鄉鎮(林內鄉、莿桐鄉、虎尾鎮、土庫鎮、元⾧鄉)，向北可延伸彰化縣，向南接嘉義新港。

農田水利署副署長陳衍源，表示「濁幹線」納入此次國發會七大自行車道，整個水圳綠道將近四億的經費，雲林這段約2億元，這經費對農田會利署是非常龐大的經費，因此透過劉建國委員向行政院爭取第二預備金，優先來推動濁幹線。

劉建國指出，讓水圳綠道「濁幹線」經過的五鄉鎮，發揮各鄉鎮的特色及風貌，使濁幹線成為全國七大單車路線中，更加堅固、美麗以及有在地味道的自行車道，屆時不僅是雲林在地民眾假日的好去處，更可成為車友環島或綠色旅行時重要景點之一，讓全國看見雲林的美。

▲以濁水溪幹線沿線新建自行車道與改善周邊環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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