雲林首成立「校園廉潔宣導小隊」　副縣長謝淑亞親自授旗

▲為讓品德教育、反毒拒賭的觀念向下扎根，雲林縣政府政風處辦理「毒賭如虎、廉心永豎」反貪校園巡迴宣導，在雲林縣內多所國中成立「校園廉潔宣導小隊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府政風處辦理「毒賭如虎、廉心永豎」反貪校園巡迴宣導，在雲林縣內多所國中成立「校園廉潔宣導小隊」，首站在斗六國中辦理成立儀式及授旗典禮，也是全縣第一支由學生組成的校園廉潔宣導小隊。副縣長謝淑亞親自授旗，展現雲林縣將廉潔、反毒、拒賭的觀念向下扎根校園的決心。

雲林縣政府政風處指出，這二年來受新冠疫情影響，學校課程改為視訊及線上課程模式，學習管道的改變，雲林縣警方近期於執行青春專案，破獲毒品、詐欺及網路賭博，可見網路上「毒」、「賭」已透過多種管道利誘、威脅學生，並透過毒品控制學生身心，進而誘發其他財產性犯罪之不良循環。

▲雲林縣政府政風處辦理「毒賭如虎、廉心永豎」反貪校園巡迴宣導，在雲林縣內多所國中成立「校園廉潔宣導小隊」，首站在斗六國中辦理成立儀式及授旗典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣廉潔宣導小隊經過甄選培訓組成，接下來也會在虎尾東仁國中、北港建國國中陸續成立，雲林縣政府期待學生們加入小隊後，除了自己能學習到團隊合作，運用不同的才藝專長融入在編撰教材中，也能藉由同儕影響力宣導提醒廉潔誠信及「毒」、「賭」對身心的戕害。

副縣長謝淑亞表示，毒品及賭博若入侵校園及家庭，對每個人而言將是一場浩劫，縣府希望藉由校園宣導小尖兵，讓同學們發揮同儕的影響力，相互傳遞正能量，將廉潔、反毒、拒賭等觀念針對不同年齡層，以客製化的宣導方式，透過創意多元化的展演，吸引校內同儕的目光，藉由「同學提醒同學，種子傳播種子」的力量，讓這些觀念成為同學們生命中的課程。

雲林縣政府透過成立「校園廉潔宣導小隊」推廣校園廉潔宣導，今年對大學、高中學生將辦理新媒體影音競賽、志工劇團展演、創意教材宣導及配合縣府各項活動宣導，以提升學生參與能量，擴大行銷廉政，期能達成廉潔教育深耕校園之目標。

▲縣府希望藉由這些校園宣導小尖兵，讓同學們發揮同儕的影響力，相互傳遞正能量，將廉潔、反毒、拒賭等觀念針對不同年齡層。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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