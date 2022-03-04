變態男隔欄桿縫隙對國中妹掏鳥狂抖動　3女學生驚見白色液體嚇傻

▲越南籍男移工在國中圍牆外對著女學生打手槍，被發現還興奮「噴發」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名越南籍何姓移工騎著電動機車，停在高雄岡山國中側門圍牆外，看見圍牆內有3名國中女學生在打掃，竟大剌剌掏出生殖器對著女學生打手槍，看到女學生發現自己之後，還更加興奮的直接「噴射」，女學生嚇得花容失色趕緊通報老師。高分院近日駁回何男上訴，維持橋頭地院一審原判，依妨害風化罪判他有期徒刑4個月。

判決指出，越南籍何姓男子在2020年11月13日早上，高雄市某國中校內晨掃時間，騎乘電動車在學校側門外徘徊，見圍牆內有3名女學生正在專心打掃，竟在光天化日下直接露鳥，並當場打起手槍，其中一名女學生抬頭發現何男透過柵欄縫隙盯著她們，手還在下體處大力上下擺動，男子被發現後非但沒停下，還加速朝著3人方向「噴射」，其他2名女學生也因同學被嚇到後的強烈反應受驚，3人連忙逃離向老師反應此事。

學校向警局報案後，何男表示當天恰巧經過該地，因為尿急所以在圍牆邊小解，是她們看錯，且當時沒看到圍牆裡有人。但3名女學生都指稱有看到何男手部抖動，然後有白色液體流出並滴到地面，明顯跟尿液不同，警方調閱學校周圍監視器也發現何男騎著電動車多次經過徘徊，疑似在搜尋觀察，若是想找地方方便，也不應該選擇毫無遮蔽的圍牆外人行道，且面對校園柵欄縫隙直接「掏槍」。

橋頭地方法院一審認為何男犯妨害風化罪行成立，判有期徒刑4個月，可易科罰金，何男上訴到高分院，高分院仍認為正常成年人應知曉大白天上課時間，國中校園內有未滿18歲的學生出沒，而何男來台居留已3年，又在附近逗留徘徊，裸露生殖器直接自慰，有意圖使不特定人觀看，藉以引起興奮滿足私慾的意圖，且噁心行徑被3名女學生看見，已造成心理的厭惡反感、不舒服，覺得安全受到威脅，何男也未知悔改毫無犯意，於是駁回何男上訴，判決定讞。