畢旅領隊約14歲少女校園廁所嘿咻　還帶回家一天3次！結果懷孕了

▲男子與少女交往，克制不了情慾，導致少女懷孕。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市謝姓男子2018年間擔任某國小畢業旅行的領隊，看上少女小妙（化名），2人在小妙14歲時開始交往，不到1個月就發生關係，甚至在校園廁所中開戰，還曾經1天內3次，最後小妙懷孕，家長憤而提告。高等法院審理後，將謝男判處有期徒刑9月。可上訴。

判決指出，謝男曾經擔任小妙的國小畢旅領隊，他在小妙畢業後2年，透過網路與小妙聯繫，最後在2020年7月間交往。交往不到1個月，2人就在小妙家中發生關係，當天就2次。隔了幾天，2人又發生關係，而且是1天內3次。

接下來，謝男與小妙多次發生關係，包含在高雄義大世界停車場的車上、某國小停車場廁所中，2人在不到3個月內發生關係10次，最後小妙懷孕。小妙的父親得知後暴怒，對謝男提出妨害性自主的告訴，謝男遭提起公訴。

法院審理時，謝男坦承不諱，願意提出50萬元的分期賠償，但小妙父親不接受。一審士林地院將他判刑5月。家屬認為判刑太輕，要求上訴，高等法院二審作出改判，考量他與小妙交往期間，不思克制情慾，所為足以影響小妙身心之健全發展，且導致小妙懷孕，進行人工流產手術，實值非難。高院因此將他改判刑9月。可上訴。