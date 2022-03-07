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校園口腔保健推動成果亮眼　台南市齲齒率認證全國最低！

▲台南校園口腔保健推動成果十分亮眼，台南市齲齒率被衛福部認證全國最低。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南校園口腔保健推動成果十分亮眼，台南市齲齒率被衛福部認證全國最低。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市校園口腔保健推動成績亮眼，據衛福部最新研究統計，台南市學生齲齒顆數僅0.49顆為全國最低，108及109學年度連續2年學校推動成效，獲中央遴選為口腔保健特優的肯定，顯見台南市長期推動學童口腔保健政策績效傑出，已獲得良好成效，教育局也籲請家長能一起來，讓每位學童擁有一口好牙。

黃偉哲市長表示，台南市校園推動口腔保健成效可為全國績優楷模，透過教育與衛生單位合作，整合學校及民間團體資源致力學童口腔保健。近年與中央合作推動含氟漱口水防齲計畫及學童口腔保健計畫，更獲得中央健康保險署及牙醫師公會鼎力專業協助，推動偏鄉學校口腔巡迴醫療服務及媒合捐贈口腔診療臺，提升偏鄉學童口腔保健服務品質，期望口腔保健扎根基礎，可以持續擴大至減少市民高齡全口無牙率。

▲台南校園口腔保健推動成果十分亮眼，台南市齲齒率被衛福部認證全國最低。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，台南市國中小學學生齲齒率（25.51％）遠低於全國平均值（31.33％），複檢率（93.97％）高於全國平均值（85.25％），要特別感謝台南市牙醫師公會的協助，以及各校能落實宣導日常潔牙習慣的養成與加強複檢追蹤，建立學童良好口腔保健習慣。鄭局長更表示，防疫期間仍不忘潔牙，特別錄製結合防疫與口腔保健的督導式潔牙示範影片，提醒師生防疫期間不忘維護口腔健康。

教育局表示，南市校園口腔衛生與保健工作推動的內容相當多元，不僅結合學生健康檢查進行口腔篩檢，也加強檢查結果異常學生的複診與矯治追蹤，同時將口腔衛生議題融入課程教學，指導口腔保健的正確行為與知能。利用班親會強化家長教育，增進家長對口腔衛生保健的認知，並鼓勵配合學校推動學童口腔保健工作。

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