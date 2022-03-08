另類灰姑娘！深夜闖2小學行竊　笨賊「鞋卡門縫」狼狽落網

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名呂姓男子昨（7日）深夜連闖兩所小學行竊，先在五堵國小得手後，再到堵南國小校園行竊時，被巡邏警員發現，重達90公斤呂男攀爬校園鐵門往外逃時，一只拖鞋還卡在鐵門縫上，隨後被趕來支援的警員逮個正著，帶回偵訊後，依竊盜罪嫌將他移送基隆地檢署偵辦。

▲基隆男深夜連闖兩所小學行竊，他見警翻越鐵門「鞋卡門縫」狼狽落網。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第三分局百福派出所昨（7日）晚上10點多，先後接獲通報五堵、堵南國小有不明男子入侵，所長羅軒偉率巡佐路鴻裕和警員呂亞迪、林佳蓁、實務生蔡永純趕往堵南國小，看到身材壯碩的20多歲呂姓男在校內。

呂男發現警員到場拔腿逃逸，警方立即展開圍捕行動，其中女警林佳蓁不畏危險加入追捕行動將呂男逼到校門口圍牆，重達90公斤呂男攀爬校園鐵門後跳落校外企圖逃逸，一只拖鞋還卡在鐵門縫上，當場遭支援警力攔下逮捕。

▲警方在呂男身上起獲出385元（紙鈔及硬幣）、超商禮劵200元、超商儲值卡等贓證物。

警方在呂男身上起獲出385元（紙鈔及硬幣）、超商禮劵200元、超商儲值卡等贓證物，呂男坦承在五堵國小侵入校園內，破壞門窗竊取教職員財物，再到堵南國小準備下手時，發現警方到場並落網。警詢後，依竊盜罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並擴大調查偵辦呂男是否另涉及其他刑案。

基隆警第三分局長林文煜表示， 警方與轄內各級學校均有定期召開校園安全座談會議保持密切聯繫通報機制，並全面檢視校園安全設備、結合警力加強巡查、強化聯繫落實宣導，共同維護校園安全。

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