南韓大選明粉墨登場！「2大候選人」爭議一次看　開票時間點出爐

▲南韓將於9日實施總統大選，由左至右為主要政黨候選人李在明、尹錫悅、沈相奵。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將於明（9）日舉行第20屆總統大選，約4420萬選民將透過投票決定大韓民國未來5年的命運。在變化多端的國際局勢中，不僅得面臨俄烏戰爭、美中兩國矛盾衝突，其中更牽動著北韓（朝鮮）與南北韓局勢，且包括新冠肺炎確診者激增、房價居高不下等國內議題，考驗著下一任總統的智慧。

根據《韓聯社》報導，南韓國會曾於2019年12月27日修法通過下修選舉年齡至18歲，並從2020年4月15日總選（國會議員選舉）起開始實施，9日實施的本屆總統大選中，滿18歲以上的選民總共為4419萬7692人，全國將設置1萬4464個投票場所，選民人數比2020年總選多出20萬3445人、比2017年第19屆總統大選多出171萬7982人。

屆時，南韓現任總統將於5月9日卸任，而新任總統則於5月10日就職。目前南韓尚未完成修憲，因此總統5年一任，之後不得連任。

＊事前投票

其中，於本月4、5日所實施的「事前投票」中，共有1632萬3602人參與投票，事前投票率為36.93%，創下2014年導入事前投票制度以來的最高紀錄。

▲南韓4、5日實施總統大選「事前投票」，投票率為36.93%。（圖／達志影像）

9日實施的正式投票，預計上午6時起實施至下午7時30分（台灣時間下午6時30分），一般選民的投票時間為上午6時至下午6時、新冠確診與隔離者的投票時間則為下午6時至下午7時30分。

報導指出，先前在4、5日所實施的「事前投票」中，雖然確診與隔離者的投票時間為下午5至6時，然而卻未能與一般未確診的選民做出區隔，導致選舉傳出種種亂象，包括確診者須排隊超過1至2小時、選票信封中出現已蓋過章的選票、圈票處設置在倉庫或停車場、選務人員領取選票時間過長造成延遲等。

為此，中央選舉管理委員會決定在正式投票實施的該日，區隔一般選民、確診與隔離者選民的投票時間，並承諾確診與隔離者選民可直接將選票投進投票箱。

＊「出口民調」與大選結果出爐時間點預測

南韓三大電視台KBS、MBC、SBS將在選舉結束後，於晚間7時30分共同公佈「出口民調」（출구조사，Exit Poll）結果，接受調查的選民預計將達8萬5千多人，來自全國330個投票所，而JTBC將另外進行出口民調調查，進行方式與前述相同。

從歷屆南韓大選開票結果來看，預計投票隔日上午6至7時以前會完成所有開票，而回顧2017年第19屆總統選舉，共同民主黨候選人文在寅則於投票該日晚間11時（台灣時間晚間10時）左右確定當選；不過本屆大選因新冠確診隔離者選民眾多，預估開票與結果正式出爐的時間點會往後延。

▲南韓第20屆總統4位候選人於2日參與最後一輪電視辯論會，由左至右為正義黨沈相奵、國民力量尹錫悅、國民的黨安哲秀、共同民主黨李在明，其中安哲秀與尹錫悅整合，宣布退出大選。（圖／路透社）

＊本屆總統候選人與相關爭議

據悉，南韓第20屆總統大選原本共計14位候選人，包括共同民主黨李在明、國民力量尹錫悅、國民的黨安哲秀、正義黨沈相奵，最後安哲秀宣布與尹錫悅整合（單一化）而宣布辭選、金東兖（김동연，前副總理兼企劃財政部長）則宣布與李在明整合，形成李在明與尹錫悅「兩強相爭」之勢。

此次大選被稱為「史上非好感選舉」，李在明、尹錫悅各種失言與爭議頻傳，包括李在明過去以髒話辱罵兄嫂的音檔曝光、曾以市長職權強制送胞兄進精神病院，尹錫悅則曾在電視辯論會時在手掌寫上漢字「王」，其野心不言而喻，而尹更被爆料信奉當地巫俗信仰，將其追隨的法師推薦至助選團隊內工作。

另外，李、尹兩人的配偶也曾被爆出多起爭議！其中，李在明妻子金惠慶（김혜경，音譯）曾在李在明擔任京畿道知事時，多次使喚京畿道廳公務員跑腿，以公費刷卡購買韓牛、河豚、壽司等高級食材。

▼共同民主黨總統候選人李在明配偶金惠慶驚爆使喚公務員進行跑腿、買食材等各種雜務。（圖／達志影像）

▲國民力量總統候選人尹錫悅之妻金建希。（圖／CFP）

尹錫悅的妻子金建希（김건희）在大學擔任兼職代課講師時，則被爆出偽造履歷表上的學經歷多達20處，不僅謊稱曾擔任「副教授」，甚至就讀淑明女子大學教育研究所美術教育學時，其著述的論文抄襲比例達42%，而金建希過去與某網媒記者的通話音檔也隨之曝光。

不過，當地選民對「政黨輪替」的期盼，反而加深選舉熱度，預估本屆大選投票率有望罕見超過8成。

＊現任總統文在寅的交接計畫

如今全球面臨俄羅斯入侵烏克蘭，在俄烏戰爭爆發後，南韓也被莫斯科當局宣布登進「不友善國家」名單內，面對可能牽動兩韓局勢等種種外交、國防危機，南韓現任總統文在寅今（8）日在青瓦台召開國務會議時表示，將會在大選結束後，與下屆總統當選人商討外交、國防、經濟、能源、新興技術等議題，確保新政府能有效完成交接工作。

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