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南韓大選／「政治素人」尹錫悅　受惠政黨輪替當選呼聲高　政見一次看

▲▼南韓第20屆總統4位候選人於2日參與最後一輪電視辯論會，由左至右為正義黨沈相奵、國民力量尹錫悅、國民的黨安哲秀、共同民主黨李在明，其中安哲秀與尹錫悅整合，宣布退出大選。（圖／路透社）

▲南韓第20屆總統4位候選人於2日參與最後一輪電視辯論會，由左至右為正義黨沈相奵、國民力量尹錫悅、國民的黨安哲秀、共同民主黨李在明。其中安哲秀與尹錫悅整合，宣布退出大選。（圖／路透社）

記者羅翊宬／整理報導

南韓將於明（9）日，先前傳出國民力量（最大在野黨）候選人尹錫悅成功整合國民的黨候選人安哲秀，尹、安兩人一同出席造勢現場，宣布整合政治聲量。

原本外界普遍期盼能達成「政黨輪替」，如今在野勢力完成整合，也讓尹錫悅的支持聲浪衝到最高點，使得共同民主黨（執政黨）候選人李在明陣營產生危機意識。

目前南韓主流政壇的檯面上，將剩下3位總統候選人，分別是共同民主黨李在明國民力量尹錫悅正義黨沈相奵。其中，李在明與尹錫悅在民調支持度上伯仲之間、互有勝負。

《ETtoday》將為讀者整理尹錫悅、李在明所提出的政見與承諾，包括在國防與外交層面上對待北韓（朝鮮）、美國、中國、日本等周遭鄰國的態度。

▲▼國民力量總統候選人尹錫悅。（圖／路透社）

▲國民力量總統候選人尹錫悅。（圖／路透社）

　＊尹錫悅從政背景
 尹錫悅在「從政」上其實是初出茅廬的政治素人，未曾擔任過國會議員或地方行政首長，也未曾有相關參選經驗。尹錫悅過去擔任檢察官時，曾主導調查國家情報院操縱輿論介入選舉的醜聞，2013年4月擔任水原地方檢察廳驪州支廳長時被調派擔任國情院介入大選事件特別偵查隊長，在檢方高層堅決反對下，堅持扣押國情院、逮捕相關職員，同時以違反公職選舉法、國情院法等調查前國情院長元世勳。

當時尹錫悅曾表示，「我不對任何人忠心」，獲得國內民眾讚賞。

尹錫悅也曾主導偵查前總統朴槿惠閨蜜門干政案，進入文在寅政府時期後，尹錫悅於2017年5月被任命為首爾中央地檢長、2019年6月17日更升任為檢察總長，強調集中力量堅決守護維持自由民主主義與市場經濟的基本底線。

然而，文在寅政府推動實施「檢警改革」，欲分散檢方龐大的偵查指揮權給警方，讓擔任檢察總長的尹錫悅深感不滿，最後造成尹錫悅與文在寅兩人漸行漸遠，過程中尹錫悅與時任法務部長秋美愛爆發衝突，還曾遭秋美愛勒令停職。

2021年6月29日，尹錫悅表態參選第20屆總統；2021年7月30日，正式加入國民力量；2021年11月5日，在黨內初選結果獲勝，成為黨內唯一候選人。

▲▼外界一般認為，尹錫悅在外交政策上，採取「親美日、反北韓與中國」路線。（圖／路透社）

▲外界一般認為，尹錫悅在外交政策上，採取「親美日、反北韓與中國」路線。（圖／路透社）

　＊尹錫悅外交政策
 尹錫悅在對北韓政策上採取更強硬的態度，要求北韓需達成「完全、且可受檢驗的無核化」，考慮在板門店、或美國華府設立南北韓與美國聯絡事務所，追求韓半島（朝鮮半島）和平穩定；同時強化與美國之間的盟友關係，推動南韓加入既有的美日印澳四方安全對話（QUAD）。

－北韓政策與兩韓關係：
 尹錫悅曾於1月24日在首爾汝矣島國民力量總部發表外交、國防政見，其中尹表示不否認透過對話促成北韓無核化的重要性，不過須坦然面對、拒絕北韓非法且不合理的舉動。他承諾，一旦北韓無核化可受外界檢驗，將不排除推動南北韓共同經濟發展計畫。

同時，尹錫悅強調，在北韓決定踏上無核化道路前，應繼續維持對北韓的制裁，而在每年發表的國防白皮書上，應明示北韓軍隊為「主要敵人」。

－對美態度與美韓同盟：
 尹錫悅認為，面臨如今美中兩國互相競爭、北韓強化核武軍備等問題，唯一解方應是強化韓美同盟關係，修復過去文在寅政府時期既矛盾、又崩解的韓美關係，同時推動南韓加入QUAD疫苗、氣候變遷、新技術工作小組，之後計畫推動全面加入QUAD。

－韓中關係：
 隨著美中兩大國對立深化，尹錫悅認為難以再維持文在寅政府時期的「國防靠美國、經濟靠中國」等戰略模糊性基調，強調韓中關係應建立在雙方互相尊重的基礎上。

尹錫悅呼籲，南韓應逐漸降低對中國的經濟依賴程度。

－韓日關係：
 尹錫悅認為，文在寅政府深陷過去歷史傷痛，政策面上毫無進展，如此放任韓日關係惡化是不負責任的態度。尹錫悅承諾，將繼承1998年《金大中－小淵惠三宣言》基本精神，修復韓日兩國元首「穿梭外交」；同時呼籲，韓日雙方應坐上談判桌，討論如何解決二戰慰安婦賠償與判決問題、日本對南韓的出口限制（日韓貿易戰）、日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）。

▲▼南韓過去與美國合作在境內佈署「薩德系統」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）

▲南韓過去與美國合作在境內佈署「薩德系統」，受到中國強烈反彈。（圖／達志影像）

　＊國防政策
 尹錫悅表示，任內將聚焦加強美韓聯合軍演、推動慶尚北道星州郡駐韓美軍薩德系統（終端高空防禦飛彈系統，THAAD）基地正常運作、強化南韓應對北韓核武與戰略飛彈攻擊的防禦能力，同時讓南韓研發的長射程砲飛彈攔截系統「鐵穹」（Iron Dome）提早於2026年實施戰略佈署，並將南韓納入美國核保護傘下。

另外，尹錫悅也承諾，任內將會推動同時實施徵兵制、募兵制，大幅減少對現役軍隊的需求。

　＊國家經濟與不動產政策
 尹錫悅承諾，將藉由放寬各種規定來達到活絡企業投資的目的，透過規範工作時數、柔化薪資體制，整頓合理的勞資關係，透過勞動改革創造出釋放更多優秀工作機會的基礎；同時尹重申，以民間主導釋出工作機會的方式帶動企業成長，放寬針對新創產業、中小企業、中堅企業的各種規範，加強支援產業研究開發。

至於在國內不動產政策，尹錫悅承諾將以首都圈（首爾、仁川、京畿道）為中心，透過活絡民間都更開發、改建，供給250萬戶新蓋住宅。

▲▼尹錫悅承諾，一旦確定當選，會在總統任期開始前，將總統辦公室從青瓦台遷移至光化門。（圖／達志影像）

▲尹錫悅承諾，一旦確定當選，會在總統任期開始前，將總統辦公室從青瓦台遷移至光化門。（圖／達志影像）

　＊政府權力結構組成之更動
 尹錫悅認為，如今南韓青瓦台（總統府）體制根本是過去王朝時代宮廷的縮影，青瓦台各部處權力凌駕中央政府，導致權威意識、彰顯工作效率不佳等問題。他承諾，將針對包括總統室在內的政府組織進行改組，為了重塑「與民溝通」的形象，計畫將總統辦公室從青瓦台遷移至光化門旁的首爾中央政府廳舍。

　＊其他主要政見
 尹錫悅先前數度在臉書貼文、總統大選辯論會上承諾，當選後將推動廢除「女性家族部」，由於女性家族部不僅承擔女性、性別政策，更囊括關於青少年問題等相關業務，因此引起李在明、沈相奵非議，怒批尹是透過歧視女性的方式來獲取特定族群（如20多歲男性，俗稱이대남）的支持。

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