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南韓大選明登場！惡意攻擊浮濫　醜陋程度堪稱「現實版魷魚遊戲」

▲▼南韓第20屆總統4位候選人於2日參與最後一輪電視辯論會，由左至右為正義黨沈相奵、國民力量尹錫悅、國民的黨安哲秀、共同民主黨李在明，其中安哲秀與尹錫悅整合，宣布退出大選。（圖／路透社）

▲南韓第20屆總統大選將於9日登場，國民之黨安哲秀（右二）宣布退出大選，與國民力量尹錫悅（左二）整合，對上共同民主黨候選人李在明（右一）。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓總統大選明天（9日）登場，美聯社分析報導，兩位呼聲最高的總統候選人間的競爭，出現了前所未有的惡意言論、抹黑與訴訟，有些人甚至把選戰比喻為爆紅韓劇「魷魚遊戲」，將失敗者被殺的劇情設定引申為「敗選者恐被逮捕入獄」的狀況。南韓媒體社論形容，這是一場令人不快且滋味苦澀的大選。

▲▼南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖／路透）

▲南韓共同民主黨總統候選人李在明。（圖／路透）

美聯社指出，執政的共同民主黨候選人李在明與最大在野黨國民力量候選人尹錫悅，在選前最後關頭幾乎勢不兩立，兩個陣營使用「希特勒」、「空罐子（無知者）」、「禽獸」、「寄生蟲」等侮辱性言詞攻擊對方，負面宣傳加劇了南韓本已嚴重的政治分歧。民意調查顯示，兩位候選人的批評者都多於支持者。

李、尹雙方陣營與其支持者提出了至少十多起訴訟，包含誹謗、散布假消息等指控。南韓四大報之一的《東亞日報》一篇社論形容，這是一場令人不快、滋味苦澀的選舉，甚至不是在選擇一位更好的人，人民被迫挑出不是最差的那個選項，如此看來，「我們國家的未來不是太暗淡了嗎？」

▲▼南韓政黨「國民力量」總統候選人尹錫悅。（圖／路透）

▲南韓在野黨國民力量總統候選人尹錫悅。（圖／路透）

報導指出，李、尹兩位候選人的妻子都遭到攻擊，他們也被迫就各自的貪腐、宗教等醜聞道歉。首爾總統領導力研究所所長崔進表示，今年的總統大選是有史以來最廣泛被負面消息淹沒的一次，而這些互相敵對的仇恨在選後並不會輕易消失。

德成女子大學外交政治教授趙真晚則說，新任總統必須保持克制，對己方強硬派支持者呼籲的政治報復保持冷靜，「我們現在面臨一場像『魷魚遊戲』一樣的選舉競爭，但新總統有責任把大家（從對抗中）拉出來。」

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