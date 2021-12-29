南韓總統大選醜聞連環爆！尹錫悅妻偽造學經歷　謊報擔任副教授

▲尹錫悅之妻金建希26日下午在國民力量總部召開記者會致歉。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於明年3月舉行第20屆總統大選，然而「國民力量」（最大在野黨）總統候選人尹錫悅之妻金建希（김건희）近來卻爆發多起爭議，不僅碩士學位論文涉嫌抄襲，還在受聘成為大學講師時，在履歷表上謊稱學經歷，有2位國會議員先後加碼爆料，金建希甚至在履歷上自稱曾擔任「副教授」。

根據《韓聯社》，金建希過去曾在水原女子大學、翰林聖心大學、瑞逸大學、安養大學、國民大學擔任兼職代課講師時，疑涉嫌在遞交的履歷表偽造20處學經歷，儘管金建希曾就此事親自於26日下午前往首爾汝矣島國民力量總部召開記者會道歉，卻似乎無法挽救頹勢，如今更被2名共同民主黨（執政黨）國會議員引用資料證實，金建希確實曾於受聘時在履歷表上謊稱學經歷。

共同民主黨國會議員黃雲夏（황운하）昨（28）日從韓國職業技術學院（Korea Polytechnics，한국폴리텍대학）所取得的資料顯示，金建希從2005年3月至2006年8月在該所學校擔任「兼職代課講師」，然而金建希2014年至國民大學受聘為兼任教授時，卻在其遞交的履歷表上稱當時以「副教授」（兼任）的身份在職。

共同民主黨國會議員尹永德（윤영덕）從水原女子大學獲取的資料則顯示，金建希2007年在向該校遞交的教授招聘書上謊稱，自己於2005年3月至2006年8月是擔任「兼任教授」。

對此，黃雲夏表示，「金建希最近曾就謊報學經歷一事向國民致歉，不過從頭到尾根本沒有真心反省，只有不斷地為自己辯解。」

據悉，韓媒《JTBC News》在27日的晚間新聞報導指出，金建希攻讀淑明女子大學教育研究院美術教育學系的碩士學位時，在其長達48頁的論文中，約有43頁的內容被發現疑似抄襲1980至90年代出版的其他論文、書籍，382個段落中有250個段落內容相仿，而這些內容並未被金建希標記進「參考文獻」中。

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