南韓大選／李在明力拚「守住政權」！傳親中反美　外交政策一次看

▲南韓第20屆總統4位候選人於2日參與最後一輪電視辯論會，由左至右為正義黨沈相奵、國民力量尹錫悅、國民的黨安哲秀、共同民主黨李在明，其中安哲秀與尹錫悅整合，宣布退出大選。（圖／路透社）

記者羅翊宬／整理報導

南韓將於明（9）日舉行第20屆總統大選，面對在野勢力國民力量候選人尹錫悅整合國民的黨安哲秀，共同民主黨（現執政黨）候選人李在明陣營認為，盼能因此激起選民與支持者的「危機意識」。

目前南韓主流政壇的檯面上，將剩下3位總統候選人，分別是共同民主黨李在明、國民力量尹錫悅、正義黨沈相奵。其中，李在明與尹錫悅在民調支持度上伯仲之間、互有勝負。《ETtoday》將為讀者整理尹錫悅、李在明所提出的政見與承諾，包括在國防與外交層面上對待北韓（朝鮮）、美國、中國、日本等周遭鄰國的態度。

▲共同民主黨總統候選人李在明。（圖／路透社）

＊李在明從政背景簡述

李在明還未從政前，曾是南韓當地知名人權律師、社會運動家，曾與仁川市、京畿道廣州市勞動商談所長共同舉辦聚會，負責爭取勞權、為人權辯護，在體認到光靠社會運動並無法改變政治環境與現狀後，才決定從政；2005年曾參選京畿道城南市長，卻因當時社會審判時任總統盧武鉉的政治氛圍而落敗，最後受時任民主黨代表丁世均提攜，擔任民主黨副發言人。

2010年地方選舉，李在明成功當選城南市長，連續擔任2屆市長；2016年底，時任總統朴槿惠弊案被揭發，當時李以一句「朴槿惠已不再是我們的總統」換來掌聲，在黨內初選民意支持度上僅落後文在寅；不過朴槿惠2017年3月遭罷免彈劾後，選民期盼候選人形象溫和，最後文在寅確定取代李在明參選，當選第19屆總統。

2018年6月，李在明以56.40%高得票率當選京畿道知事；2021年7月1日宣布參選總統，在黨內初選擊敗丁世均、李洛淵，成功代表共同民主黨參選第20屆總統。

＊李在明外交政策：

李在明重申將繼承文在寅政府「韓半島和平進程」，透過國家利益、智能強軍為中心的實用外交政策，追求韓半島（朝鮮半島）無核化與和平體制，同時將韓美同盟發展為從單純的軍事安保同盟、跨越至經濟貿易交流的全面性同盟關係，並透過有條件的鬆綁對北韓（朝鮮）制裁，達成韓半島無核化。

而翻開共同民主黨所發行的政見集，便可發現李在明首段便強調，「將靈活運用美中兩大國之間的競爭，視為增進國家利益的機會，展開靈活、且具進取性的外交模式」。

▲一般外界認為，李在明在外交政策上給人一種「親北韓、中國，反美日」的印象。（圖／路透社）

－北韓政策與兩韓關係：

李在明表示，將會推出全國民眾都有感的對北韓政策，並予以制度化，促進南北韓青年世代展開交流合作，同時透過轉換韓半島和平經濟政策，以尖端產業為中心，在兩韓交界地帶促成環球和平經濟產業聚集鍊。

另外，李在明還強調，韓半島無核化、和平進程應分階段進行。李在明3月1日接受《時代雜誌》專訪時也提到，南北韓關係之所以陷入膠著，乃因雙方「信賴不足」，他認為單靠武力無法解決任何問題，抨擊對手尹錫悅在北韓政策中所提出的「先發打擊」。

－對美態度與美韓同盟：

從李在明提交中央選委會的「10大公約」來看，李在明在外交政策上強調「主導公正、且具包容性的東亞秩序」，認為在美中兩國競爭時，南韓應提升外交策略上的適應能力，採取實用外交政策，一方面維持南韓與美國的同盟關係、一方面發展南韓與中國之間的戰略夥伴關係。

李在明也表示，美國是南韓唯一的同盟，「未來將升級雙方同盟關係。外界部分人士批評，南韓在美中兩大國間採取『戰略模糊性』，給人一種南韓疏遠美國的印象，然而這種主張是錯誤的！」

－對中國態度：

李在明認為，南韓應一方面維持與美國的同盟關係、一方面發展與中國的戰略夥伴關係；而在政見集，李在明也提到，「增進韓中兩國實質合作，同時誘導中國在韓半島問題上扮演正面角色」。

李在明於3月1日接受美媒《時代雜誌》駐東亞記者康貝爾（Charlie Campbell）約1小時的視訊專訪時，表示南韓有必要深化與中國之間的合作關係，因為中國是南韓的「互惠夥伴」。該則報導在分析後指出，李在明認為一旦當選南韓總統，則必須更加緊密強化與中國之間的合作，如此才能安全保衛祖國。

－對日本態度：

李在明強調，將採「雙軌外交」基調建構具實用性的韓日關係，同時在韓日關係上推動建立具未來性指標的新架構，繼承並發展1998年《金大中－小淵惠三宣言》精神。

▲分析認為，李在明一旦當選總統後，將加速推動駐韓美軍歸還「戰時作戰指揮權」。（圖／路透社）

＊國防政策

李在明曾於去年12月24日發表國防相關政見，提出5大公約：建設智能強軍、引進選擇性募兵制、分階段加薪士兵最低法定薪資（月薪）至200萬韓元以上、改善服役環境與條件、設置隸屬總統的國防革新機構。

《朝鮮日報》指出，李在明一旦成功當選總統，在就任後將會加速推動駐韓美軍歸還戰時作戰指揮權。李在明曾於一場討論會提到，「國家主權的核心在於軍事主權，其中作戰指揮權屬於核心中的核心，若將之交付他國，其實是件超脫常識的事、例外的狀況。」

而在智能強軍、選擇性徵兵的部份，李在明認為南韓軍事發展應著重尖端技術，強化軍事專業人才，同時在現行的徵兵制中，讓服役者能夠選擇一般徵集兵、或是加入技術導向型戰鬥副士官之募兵。

＊國家經濟與不動產政策

李在明在經濟政見中承諾，將透過產業革命創新，達成「貿易出口額1兆美元、國民所得5萬美元」的目標，在任期內達成每年支付全體國民100萬韓元（約新台幣2萬3千元）的普遍基本所得、從2023年起每年支付19至29歲青年100萬韓元的目標，同時針對數位、能源轉換與分配、基礎建設等制定相關政策。

另外，李在明還提倡制定「就業者權利保障基本法」，做為縮短勞動時間的方針。

至於在國內不動產政策上，李在明承諾供給具多種型態「基本住宅」140萬戶。

＊政府權力結構組成之更動

目前南韓總統為5年一任，之後不得連任，李在明拋出被政治圈視為「黑洞」的修憲議題，表示贊成修憲，將總統任期改為4年一任、任期結束後可以連任。

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