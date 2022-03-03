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15種公務員特考不再列考公文　考試院會拍板明年起實施

▲▼ 考試院,中華民國政府機關（圖／ETtoday資料照）

▲中華民國考試院。（圖／ETtoday資料照）

記者林銘翰／台北報導

考試院會3日通過修正「公務人員特種考試司法人員考試規則」等15種考試規則，明定2023年起15種特種考試不再列考公文。考試院表示，現行公務人員考試的作文及申論試題，已可檢驗應考人文字運用及表達的能力，並未影響公務人員考試的評鑑指標與功能。

考試院說明，自2023年起，司法人員、外交人員、國際經濟商務人員、警察人員、一般警察人員、調查人員、國安人員、交通事業人員、民航人員、退除役軍人轉任公務人員、原住民族、身心障礙人員、海巡人員、關務人員、移民行政人員等15種特種考試，不再列考公文。

考試院指出，現行列考公文多僅評量單一公文格式，有所侷限，且實務上公文之繕打，各公務機關均有相關公文程式設定相應，輔以文書處理手冊之具體說明與範例可參考。

考試院也說，現行初任的公務人員基礎訓練，已經安排一定時數之公文寫作課程，基於上述因素考量，考試院比照公務人員高等考試三級考試暨普通考試及特種考試地方政府公務人員考試，自2023年起司法人員等15種公務人員特種考試不再列考公文。

考試院表示，公文寫作雖屬公務執行的重要職能，但現行公務人員考試的作文及申論試題，已可檢驗應考人文字運用及表達的能力，考試階段國文科目不再列考公文，並未影響公務人員考試的評鑑指標與功能。

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