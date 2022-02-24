快訊／物價指數累計成長逾5％　銓敘部：啟動年金給付調整機制

▲銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

銓敘部24日表示，依據主計總處今年發布的「110年度消費者物價指數累計平均數」，以及公保年金制度實施後歷年的消費者物價指數計算累計成長率，其中103年度及104年度的消費者物價指數，累計成長率已超過正5%，銓敘部已啟動年金給付調整機制。

考試院24日召開院會，銓敘部以「公教人員保險年金給付金額調整比率事宜」為題提出專案報告，就《公教人員保險法》第31條第1項所定公教人員保險年金給付金額調整機制作專案報告。

銓敘部說明，公保年金制度自《公保法》2014年6月1日修正施行後實施，為確保年金給付得以因應物價變動及通貨膨脹等情形，銓敘部設計「公保年金給付金額調整」機制，當行政院主計總處發布的消費者物價指數，累計成長率達正負5%時，即須啟動調整機制。

銓敘部說，在考量國家經濟環境、政府財政與公保準備金的財務盈虧3項法定因子後，將由考試院會同行政院另定年金給付的調整比率。

銓敘部指出，依據主計總處今年發布的「110年度消費者物價指數累計平均數」，以及公保年金制度實施後歷年的消費者物價指數計算累計成長率，其中103年度及104年度的消費者物價指數，累計成長率已超過正5%。

銓敘部也說，銓敘部已啟動年金給付調整機制，近期將評估前述3項法定因子，提報公教人員保險監理委員會後，併同委員意見擬具調整方案，報請考試院會同行政院核定公告。

考試院長黃榮村表示，為落實公保年金提供基本經濟安全保障意旨，請銓敘部在、評估各項法定因子後，妥慎研擬公保年金給付調整比率方案，報請院會同行政院核定公告。