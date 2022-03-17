第二次專技高考中醫師等12項考試　考試院會拍板7月30日舉行

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

考試院會17日通過，「111年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試」等12類科考試，訂於7月30日至8月1日舉行，除牙體技術師考試在台北考區舉行之外，其餘考試類科分別在台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東6考區同時舉行。

考試院透過新聞稿說明，這些考試包括111年第二次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、護理師、社會工作師考試、111年專門職業及技術人員高等考試法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師考試、高等暨普通考試驗光人員考試。

考試院指出，這項考試設中醫師（一）（應中醫師第一階段考試）、中醫師（二）（應中醫師第二階段考試）、營養師、護理師、社會工作師、法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師、公共衛生師、驗光師及驗光生等12類科。

考試院表示，除了牙體技術師考試在台北考區舉行外，其餘考試類科分別在台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東6考區同時舉行。有關考試各類科的考試方式、應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。