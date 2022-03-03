國考增加申論試題採線上作答　考試院會通過修正6大法規

▲中華民國考試院。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

考試院會3日通過修正典試法施行細則第15條、閱卷規則第17條、試卷保管辦法第3條、第4條、應考人申請複查成績辦法第5條、應考人申請閱覽試卷辦法第4條、第11條及國家考試偶發事件處理辦法第11條等6種法規，以配合國家考試增加申論式試題採線上作答的考試方式。

考試院說明，因應數位化時代人力需求，位提升考試效度，拔擢兼具領域專業與資訊應用的適任人才，將漸進推動國家考試申論式試題採線上作答之考試方式，並以線上閱卷方式評閱。

考試院指出，考量未來電腦化測驗包含測驗式及申論式題型，且線上閱卷的試卷有紙本試卷及電子試卷兩種，紙本試卷以掃描方式產製影像檔，電子試卷影像檔則規劃於考試當日由系統自動產製，並在考試結束後匯入線上閱卷系統，典試法施行細則等6種法規配合修正相關規定。

考試院表示，申論式試題採線上作答措施，將在今年7月舉辦之的專門職業及技術人員高等考試心理師考試率先適用，採單軌制，以維護考試公平性，為周全應考需求，特殊應考人得在網路報名階段檢具相關證明，並填註申請紙筆作答或其他個人化輔助作答需求。

考試院說明，為使應考人充分了解線上作答並熟悉作答介面，考選部全球資訊網已設置線上作答專區，提供常見問答集、操作手冊及開放模擬作答網頁，供應考人參考。

考試院也說，考試將統一在國家考試認證合格電腦試場施測，並提供即時自動儲存作答內容與作答軌跡完整保留機制，以確保考試穩定及安全性。