新北涮涮鍋男店員確診！2天北市足跡曝　曾到鐵板燒店、中華公園

▲案20456足跡。（圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

雙北日前新增父子檔（案20397、案20396）染疫，其中父親（案20397）曾到板橋錢興涮涮鍋內用，造成案20456確診。台北市衛生局27日公布案20456足跡，包括曾搭乘捷運板南線、松山新店線，並到過大安區墨賞新鐵板料理、麥味登北市健康店、中華公園。

台北市25日新增1例確診，為39歲男子（案20396），曾經於23日出現喉嚨痛症狀，就醫採檢後陽性確診，Ct值18.2；與他同住的新北市板橋區60多歲父親（案20397）被匡列採檢確診。台北市長柯文哲日前坦言，這是比較麻煩的案例，且目前沒找到明確感染源。

事隔一日，新北市26日新增1例確診，由於案20397曾到板橋區錢興涮涮鍋內用，進而造成該店的店員（案20456）確診，案20456曾經於2月13、17、20、22、23及24日上班，使新北市政府向147名曾用餐的客人發簡訊，呼籲前往採檢及自主健康管理。

然而到了27日，新北市一口氣增加5例確診，其中1例是案20456的同事（案20529），以及案20529的家人（案20564、案20565、案20566）。

台北市衛生局27日公布新北確診個案（案20456）的足跡，個案曾於17日出現喉嚨痛症狀，並在25日確診，可傳染期內搭乘過捷運及到餐飲店和公園，目前已通知店家及場域清消。

▼案20396關係圖。（圖／新北市府提供）