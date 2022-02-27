柯文哲今清晨拚「一日北高」　陳佩琪透露曾找柯媽勸阻

▲柯文哲參加「一日北高」。（圖／記者袁茵翻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲27日清晨5時30分到北投關渡宮，並且於6時進行任內最後一屆「一日北高」自行車行動，預估在28日凌晨2時5分抵達高雄大義國中。柯文哲妻子、醫生陳佩琪透露，63歲的柯文哲又去報名「一日北高」，還必須全程戴口罩，使她打電話與柯媽何瑞英「密告」。

台北市政府規劃，此次柯文哲力求「騎完全程」，使柯文哲提前於活動前120天進行體力訓練，預計27日清晨6時從北投關渡宮出發，騎乘約1至2小時進行短暫休息，並預估於28日凌晨2時46分左右抵達高雄大義國中，並於當地住宿過夜後，28日上午搭乘高鐵返回台北參加228紀念活動。

陳佩琪27日於臉書表示，今天柯文哲於清晨5時左右就出門，以前這麼早出門，通常是因為有重要演習或視察果菜市場，不然就是在台北市舉辦的路跑活動，但因為柯文哲年齡漸長，常常抱怨跑步對膝蓋有負擔，所以重拾最愛的腳踏車運動。

陳佩琪提及，得知柯文哲又去報名如此高張力的「一日北高」，加上天氣不佳、年齡漸長，又必須全程戴口罩，「常忍住勸他（柯文哲）不要，但用膝蓋想也知道，他（柯文哲）不會聽我的，人要是喜歡做什麼，旁人再怎麼勸都沒用，這時最有效的方法，當然是跟婆婆（何瑞英）『密告』。」

不過，陳佩琪也坦言，柯文哲很聰明，聽到何瑞英打電話講這個，就先將聽筒拿遠一點，預估幾分鐘講夠了，再把聽筒湊上耳朵聽。