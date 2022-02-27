北市10景點亮紅燈！士林官邸、竹子湖人潮多　市府籲「線上賞花」免群聚

▲台北市長柯文哲參加2022士林官邸鬱金香展開幕式活動。（圖／記者黃克翔攝）
記者袁茵／台北報導
今（27）為228連假倒數第二天，由於碰上好天氣，台北市各區湧現出遊人潮；根據台北市觀傳局的旅遊人潮警示燈號系統顯示，27日下午3時左右，已有許多地點都亮起紅燈，其中包括士林官邸鬱金香展、竹子湖、松山文創園區、華山文創園區等處。
台北市觀傳局於2021年為防疫需求，建置「台北旅遊人潮警示燈號系統」，目前共有16處景點，並分為3種燈號「紅、黃、綠」，紅色代表人潮擁擠、黃色是人潮略多，而綠色則為人潮正常。
依照「台北旅遊人潮警示燈號系統」顯示，截至27日下午3時，士林官邸鬱金香展、士林官邸公園、貓空、西門町商圈、白石湖、竹子湖、陽明公園、中正紀念堂、華山文創園區、松山文創園區等地區都顯示紅燈，而士林觀光夜市、信義商圈與陽明山花季則是黃燈，古亭河濱公園花海、三層崎花海與樂活夜櫻季為綠燈。
台北市工務局公園處於臉書表示，士林官邸鬱金香展、樂活夜櫻季的展期到28日，展期內花一直都在，人潮多時可擇日再來賞花，而士林官邸的鬱金香展則可透過「線上賞花」模式，讓民眾避免群聚。
▼台北旅遊人潮警示燈號。（圖／翻攝自台北市觀傳局）
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