北市10景點亮紅燈！士林官邸、竹子湖人潮多　市府籲「線上賞花」免群聚

台北市政府為紀錄2021年5月至今的「抗疫之路」，因此將相關內容匯集成一本《堅韌的疫誌-台北市防疫紀實》專書，並且於24日對外發表。但台北市議員簡舒培發現，該書目前只印刷限量500本，但卻花上153萬元的預算，且總負責人由台北市副市長黃珊珊擔任，只見該書中幾乎都在談論黃珊珊與台北市長柯文哲，黃珊珊的名字甚至出現高達44次。