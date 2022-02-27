快訊／桃園幼兒園群聚擴大　3校+1課照中心緊急停課14天

▲0227桃園防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）



記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

指揮中心27日宣布台灣新增16例本土病例，其中桃園新增11例，為26日公布確診的一家三口群聚擴大，其中新增確診的11例中有10例為因應案20485的幼兒園擴大採檢驗出，包含3個家庭群聚，並有一家6口確診與一名國小學生及老師確診，目前疫情除幼兒園外，也已擴散富林國小與觀音國小，其中富林國小已有2師生確診，觀音國小則有2名學童染疫。桃園市府除緊急對米迪幼兒園（含米吉課照中心）宣布停課14天外，根據教育局最新公布，富林國小與觀音國小2校也緊急宣布停課14天，預計3月11日復課。

桃園市長鄭文燦指出，這起幼兒園群聚案已擴散至3個家庭感染，除米迪幼兒園外，並有觀音國小與富林國小，此外更再衍生出2職場案件，為某電子工廠與某化學品工廠，分別匡列329人與30人居家隔離。

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鄭文燦表示，這起幼兒園群聚案件類似先前加貝爾幼兒園群聚事件，幼兒遭感染後到校上課傳染給同學後，受感染同學再回家傳給其家人，以此模式再進一步擴散至家人的職場。鄭文燦指出，目前累積已有3個家庭遭受感染，第一個家人為指標個案20485傳染給同學案20554後，再衍生出富林國小一名學生與一名老師確診，共有3人確診，其中遭感染的學校老師在24日出現喉嚨痛的症狀，26日自行就醫採檢確診，Ct值僅18.3，衛生局也緊急對富林國小進行匡列隔離，全校共居隔150人。

第二個家庭群聚衍生案，除染疫的2名幼兒園幼童外，再衍生出2名家人職場，與2名就讀觀音國小學童，累計一家6口遭感染確診，衛生局也緊急對家人職場某電子工廠329人、某化學品工廠30人與觀音國小1036人進行採檢，目前採檢結果尚未出爐；而第三個家庭則為幼兒遭染疫後，傳染給其家人，其家人則任職蘆竹某職場，衛生局目前也已掌握相關接觸者進行匡列隔離，此波傳染中共計已有11人確診。

另在米吉課照中心中，由於有混班情形，市府為求慎重，也緊急宣布停課14天，以避免疫情進一步擴散。