LIVE／桃園暴增11例！一家三口染疫擴大　鄭文燦15:00說明

記者林冠吟／桃園報導

指揮中心27日宣布台灣新增16例本土病例，其中桃園新增11例，為26日公布確診的一家三口群聚擴大，其中新增確診的11例中有10例為因應案20485的幼兒園擴大採檢驗出，包含3個家庭群聚，並有一家6口確診與一名國小學生及老師確診，目前疫情除幼兒園外，也已擴散至觀音某國小。對此桃園市長鄭文燦於下午3點召開記者會，說明最新情形，《東森新媒體ETtoday》將為您全程直播。

▲桃園市長鄭文燦最新記者會說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）