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桃園幼兒園群聚狂燒！1國小師確診Ct值18　某電子廠急匡329人

▲▼0217鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鄭文燦說明最新疫情情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

指揮中心27日宣布台灣新增16例本土病例，其中桃園新增11例，為26日公布確診的一家三口群聚擴大，其中新增確診的11例中有10例為因應案20485的幼兒園擴大採檢驗出，包含3個家庭群聚，並有一家6口確診與一名國小學生及老師確診，目前疫情除幼兒園外，也已擴散至國小。桃園市長鄭文燦指出，目前疫情已擴散至3個家庭感染，除米迪幼兒園外，並有觀音國小與富林國小，此外更再衍生出2職場案件，為某電子工廠與某化學品工廠，分別匡列329人與30人居家隔離。

鄭文燦表示，這起幼兒園群聚案件類似先前加貝爾幼兒園群聚事件，幼兒遭感染後到校上課傳染給同學後，受感染同學再回家傳給其家人，以此模式再進一步擴散至家人的職場。鄭文燦指出，目前累積已有3個家庭遭受感染，第一個家人為指標個案20485傳染給同學案20554後，再衍生出富林國小一名學生與一名老師確診，共有3人確診，其中遭感染的學校老師在24日出現喉嚨痛的症狀，26日自行就醫採檢確診，Ct值僅18.3，衛生局也緊急對富林國小進行匡列隔離，全校共居隔150人。

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第二個家庭群聚衍生案，除染疫的2名幼兒園幼童外，再衍生出2名家人職場，與2名就讀觀音國小學童，累計一家6口遭感染確診，衛生局也緊急對家人職場某電子工廠329人、某化學品工廠30人與觀音國小1036人進行採檢，目前採檢結果尚未出爐；而第三個家庭則為幼兒遭染疫後，傳染給其家人，其家人則任職蘆竹某職場，衛生局目前也已掌握相關接觸者進行匡列隔離，此波傳染中共計已有11人確診。

▲▼0227桃園幼兒園群聚關聯圖。（圖／桃園市政府提供）

▲桃園米迪幼兒園群聚關聯圖。（圖／桃園市政府提供）

衛生局長王文彥也呼籲，幼兒只要有出現上呼吸道症狀或有發燒現象就應立即進行採檢，且不要到學校，該傳播鏈中，案20485幼兒在19日就已出現症狀，但卻直到25日爸爸採檢陽性確診後才被帶出來，因為目前Omicron病毒症狀都是微小症狀或無症狀，很容易疏忽，傳播鏈一但展開就會有2到3波。不過衛生局目前從職場、家庭、學校到課後輔導班，都有掌握，也正釐清所有足跡來做清零動作，且不排除仍有持續發展的可能，希望所有學校，尤其國小和幼兒園，因幼兒無法接種疫苗，更容易形成群聚傳播，都應執行健康監測或預防採檢。

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