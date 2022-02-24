　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

生意只剩一成！商家盼發旗津券振興觀光　呼喚邁邁帶頭住1晚

▲▼熱點全面消毒！旗津啟動大規模環境清消　動員80人守社區防線。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市年前爆發港埠群聚，旗津區有許多足跡熱點。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市在過年前爆發港埠群聚，因相關足跡都在旗津區，部分居民、工作者被匡列，觀光客也不敢進入旗津，商家生意一落千丈。旗后商圈發展協會理事長陳昱宏表示，希望高市府發行「旗津券」，更邀請市長陳其邁到高雄住一晚，帶頭振興觀光。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏表示，經發局曾針對全市20個商圈發行「商圈夜市券」，而針對這波旗津商港疫情，市府可考慮發行「旗津券」，限定使用於旗津商圈，並且拉長發行場次、使用期限。再者，應有相關配套措施吸引遊客，例如先從交通著手，搭乘渡輪免費優惠，或於搭船期間就發放「旗津券」，不過細節還沒談妥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼旗津因疫生意慘淡。（圖／旗商商圈陳昱宏理事長提供）

▲旗津因疫生意慘淡，圖為2月13日星期日中午12點人潮狀況。（圖／旗商商圈陳昱宏理事長提供）

陳昱宏在旗津經營海產餐廳，他說，他家餐廳從過年營業9天後就開始休長假，有些同業是過年前就直接休假，大家幾乎都休了3、4個禮拜，比起過去營業狀況，這波疫情讓海產店同業、其他店家都直呼只有一個「慘」字，生意更直線掉到剩一成。

「愛河無人機，旗津無人跡」陳昱宏大嘆，現在愛河有燈會，無人機表演大受歡迎，旗津也有「無人跡表演」，是蠻諷刺的狀況。希望市長陳其邁能帶頭到旗津住一晚，讓民眾產生信心，「連市長都敢到旗津過夜、不用隔板吃飯，就代表旗津很安全，希望市長帶頭振興觀光」。

▲▼旗津因疫生意慘淡。（圖／旗商商圈陳昱宏理事長提供）

▲旗津因疫生意慘淡，圖為憑日下午5點30分人潮狀況。（圖／旗商商圈陳昱宏理事長提供）

經發局主任秘書呂德育表示，這波疫情影響到旗津區觀光人潮，不僅對店家和觀光事業都有影響，市府各局處合作研擬相關振興方案，將和旗津商圈共同討論。

新聞局長董建宏表示，陳其邁市長近期全力投入旗津與港區的防疫工作，希望疫情早日平息，市長也很關心旗津區的地方振興，已經指示相關局處草擬整個經濟振興的相關規劃，如有完整的規劃，將在近期對外公布。

延伸閱讀

►高雄港群聚累計191例！　陳其邁鬆口：將逐步放寬管制

►快訊／不敵雨勢！金門IG秘境「沙美摩洛哥」倒塌　瓦片散一地

►壽山動物園上演《冬季戀歌》　狐獴抱抱取暖猩猩披毛毯走時裝秀

►高雄國賓熄燈倒數！　傳奇「炸元宵」單日賣3千顆恐成絕響

►高雄新亮點！巨型太空人登陸月世界　這3處拍爆紅「抹茶糰子」

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
快訊／白俄羅斯參戰！　攻擊烏克蘭部隊
基輔炸出蕈狀雲！　CNN：空襲已致逾百人受傷
俄烏開戰！台股慘殺461點收17594　台積電跌逾3%
畢旅領隊約14歲少女廁所嘿咻　一天3次懷孕了
美國將宣布「全面制裁」！　拜登準備發表全國談話
普丁警告：干涉俄羅斯軍事行動者　將面臨「前所未有的後果」
泰迪熊掰掰！Harrods亞洲全撤　新光三越2折起大出清
民航機可能被擊落！　烏克蘭緊急關閉全國領空
快訊／烏克蘭總統下令：全國實施戒嚴
烏克蘭遭飛彈攻擊！「基輔現場直播」觀看人數驚呆　網抖：好震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄嘉玲又走了！今本土＋1　居隔期間陰轉陽

道交條例修正草案通過　車輛未停讓行人加罰至6000

LIVE／下周起運動拍照免口罩　陳時中最新說明

客人點麥當勞！指定「放狗狗旁邊」　網被萌翻：那是他的飯

生意只剩一成！商家盼發旗津券振興觀光　呼喚邁邁帶頭住1晚

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆　網愣：看起來好安靜

陌生男靠近「提1要求」她秒起戒心！下秒羞愧笑了：是暖爸爸

快訊／苗栗女回新埔娘家群聚+3　姊妹和父親居隔陰轉陽確診

姊姊愛上老公！撒嬌示弱「不穿內衣在家晃」　人妻崩潰：還私約

高中生做課程學習成果　逾7成同意「可培養素養能力」

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

《氣象廳》老嚴「離家14年」遭妻小冷落　每天看臉色「不如流浪狗」老婆吐心痛真相

快訊／高雄嘉玲又走了！今本土＋1　居隔期間陰轉陽

道交條例修正草案通過　車輛未停讓行人加罰至6000

LIVE／下周起運動拍照免口罩　陳時中最新說明

客人點麥當勞！指定「放狗狗旁邊」　網被萌翻：那是他的飯

生意只剩一成！商家盼發旗津券振興觀光　呼喚邁邁帶頭住1晚

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆　網愣：看起來好安靜

陌生男靠近「提1要求」她秒起戒心！下秒羞愧笑了：是暖爸爸

快訊／苗栗女回新埔娘家群聚+3　姊妹和父親居隔陰轉陽確診

姊姊愛上老公！撒嬌示弱「不穿內衣在家晃」　人妻崩潰：還私約

高中生做課程學習成果　逾7成同意「可培養素養能力」

無牌清運公司「小廣告攬客」　深夜運硫磺谷偷倒！業者是通緝犯

高中木聯／「上次投贏平鎮是岳政華」穀保林盛恩接班好投

烏克蘭多地驚傳爆炸　英首相開嗆普丁「無端攻擊」：將果斷回應

偶包汪草坡上玩太嗨！　一個翻身嚇呆「滾到底」...爸憋笑神捕捉

快訊／高雄嘉玲又走了！今本土＋1　居隔期間陰轉陽

俄軍聯手白俄攻擊烏克蘭邊境部隊！　軍車入侵畫面曝

獒犬散步突「升格當爸」　他仔細確認眼神逼問：都找上門了還不認

年輕人竟不認得錄音帶！太妍直播現「香菸盒」笑到岔氣：真的滿像

周儀翔加入中華男籃　合體鋼鐵人隊友王律翔

高雄男偷檳榔攤泡麵　到對面超商泡來吃！隔天又來偷下場慘

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

【心內話】我的復仇之道

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆

6天雨下對地方！石門水庫滿出來了

特斯拉駕駛國道睡到歪頭　畫面曝光！

陰雨連下沒烘衣機怎麼辦？網推1神器

妙麗搭捷運！解放襯衫「彈出酥胸」神到IG了

桃園加碼五倍券200換2000　網友哀號：早用完了

開戰在即　旅烏台人須冒險到莫斯科代表處

黑心泡菜「長滿蟲卵」　台灣好市多有賣同款

北北基大雨　新竹以南「太陽公公」終於上班

金針菇「進軍餐飲業」突爆紅！網曝4關鍵：很有誠意

女大生崩潰　噁室友半年不清垃圾

更多熱門

相關新聞

即／苗栗女回新埔娘家群聚+3確診

即／苗栗女回新埔娘家群聚+3確診

中央流行疫情指揮中心(24日)公布新竹縣新增3例本土確診，源頭為高雄案、苗栗案之跨縣市家族群聚之衍伸，均為苗栗縣案19644新埔娘家親人，在2月12日19644的母親(案19666)確診，疫調匡列居家隔離4人，其中3位在隔離期間由陰轉陽，目前安排收治在新竹縣專責醫院負壓隔離病房治療，無活動史對社區影響低。

蘇貞昌預言「確診者會增加」　與疫共存「代價可以承受」

蘇貞昌預言「確診者會增加」　與疫共存「代價可以承受」

放鬆防疫管制　蘇貞昌要求公私部門設「防疫長」

放鬆防疫管制　蘇貞昌要求公私部門設「防疫長」

民進黨初選禁跟「9大咖」合照　他印1萬支扇子傻了

民進黨初選禁跟「9大咖」合照　他印1萬支扇子傻了

快訊／口罩微解封3月上路！商務客來台鬆綁

快訊／口罩微解封3月上路！商務客來台鬆綁

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄陳其邁旗津旗津券振興渡輪無人機

讀者迴響

熱門新聞

普丁開戰了！烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

拜登：普丁選擇有預謀的戰爭　俄國要負全責

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

舒淇隔離偶遇大咖女神！　住對面狂揮手：真巧

俄國攻入烏克蘭！內政部：俄軍已登陸敖得薩

棄台灣籍10天後…陳竹音宣布閃婚：成為祖國山東媳婦！

【心內話】我的復仇之道

夏宇童回家驚見「3男2女」超荒謬畫面

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面