生意只剩一成！商家盼發旗津券振興觀光　呼喚邁邁帶頭住1晚

▲高雄市年前爆發港埠群聚，旗津區有許多足跡熱點。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市在過年前爆發港埠群聚，因相關足跡都在旗津區，部分居民、工作者被匡列，觀光客也不敢進入旗津，商家生意一落千丈。旗后商圈發展協會理事長陳昱宏表示，希望高市府發行「旗津券」，更邀請市長陳其邁到高雄住一晚，帶頭振興觀光。

旗后商圈發展協會理事長陳昱宏表示，經發局曾針對全市20個商圈發行「商圈夜市券」，而針對這波旗津商港疫情，市府可考慮發行「旗津券」，限定使用於旗津商圈，並且拉長發行場次、使用期限。再者，應有相關配套措施吸引遊客，例如先從交通著手，搭乘渡輪免費優惠，或於搭船期間就發放「旗津券」，不過細節還沒談妥。

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▲旗津因疫生意慘淡，圖為2月13日星期日中午12點人潮狀況。（圖／旗商商圈陳昱宏理事長提供）

陳昱宏在旗津經營海產餐廳，他說，他家餐廳從過年營業9天後就開始休長假，有些同業是過年前就直接休假，大家幾乎都休了3、4個禮拜，比起過去營業狀況，這波疫情讓海產店同業、其他店家都直呼只有一個「慘」字，生意更直線掉到剩一成。

「愛河無人機，旗津無人跡」陳昱宏大嘆，現在愛河有燈會，無人機表演大受歡迎，旗津也有「無人跡表演」，是蠻諷刺的狀況。希望市長陳其邁能帶頭到旗津住一晚，讓民眾產生信心，「連市長都敢到旗津過夜、不用隔板吃飯，就代表旗津很安全，希望市長帶頭振興觀光」。

▲旗津因疫生意慘淡，圖為憑日下午5點30分人潮狀況。（圖／旗商商圈陳昱宏理事長提供）

經發局主任秘書呂德育表示，這波疫情影響到旗津區觀光人潮，不僅對店家和觀光事業都有影響，市府各局處合作研擬相關振興方案，將和旗津商圈共同討論。

新聞局長董建宏表示，陳其邁市長近期全力投入旗津與港區的防疫工作，希望疫情早日平息，市長也很關心旗津區的地方振興，已經指示相關局處草擬整個經濟振興的相關規劃，如有完整的規劃，將在近期對外公布。

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