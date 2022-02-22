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高雄國賓熄燈倒數！　傳奇「炸元宵」單日賣3千顆恐成絕響

▲高雄國賓大飯店「黃金炸元宵」恐成絕響。（圖／國賓大飯店提供）

▲高雄國賓大飯店「黃金炸元宵」恐成絕響。（圖／國賓大飯店提供）

記者許宥孺／高雄報導

擁有40年歷史的高雄國賓大飯店，2021年11月宣布投入危老改建。飯店表示，確定於2023年春節後熄燈，若有確定改建日期，將於營運結束前3個月發布公告。而國賓年節限定的「黃金炸元宵」，單日販售3千顆傳奇也恐成絕響。

高雄國賓大飯店已有40年歷史，近年來政府積極推動的危老改建計劃，為活化公司資產，高雄國賓攜手大陸建設進行合建計畫。高雄國賓土地面積2026 坪，土地使用分區為第五種商業區，除取得基準容積率840%外，另可加計危老重建申請的獎勵容積。

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高雄國賓指出，得看執照申請進度，才能確定營業到什麼時候，若有確定時間，將於改建前3個月發布公告，「確定於明年春節後熄燈，但確切時間還沒有確定」。

▲▼高雄國賓大飯店 。（圖／翻攝高雄國賓大飯店臉書專頁）

▲高雄國賓大飯店位於愛河畔，不少遊客衝著燈會訂房入住 。（圖／翻攝高雄國賓大飯店臉書專頁）

高雄國賓飯店位於愛河畔，正逢此次2022台灣燈會主場優勢，許多遊客都衝著河景第一排，能近距離觀賞燈會。由於此次燈會開辦時間早，加上1500架無人機展演引爆話題，高雄國賓2月住房率狂飆，假日也高達九成。業者坦言：「確實蠻驚訝，住房率比預期高2成」。

每年燈會，高雄國賓大飯店都會在河東路外賣小棧限定販售「黃金炸元宵」，由經驗豐富的師傅現場桿製酥炸的炸元宵，金黃色的外皮膨鬆酥脆有嚼勁，搭配綿密淡雅的紅豆餡、香潤滑順的芝麻餡或濃郁噴香的花生餡，最後再灑上香醇花生粉，一口咬下味蕾滿佈幸福滋味，是元宵佳節闔家團圓之際的最佳應景美食，也是過節最受歡迎的伴手禮。

飯店指出，「黃金炸元宵」深受老饕喜愛，於2月11~15、18~20、25~28日下午5~8點開賣，每盒6顆(買5送1)，每日約販售500份，賣完為止。

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