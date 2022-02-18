高雄新亮點！巨型太空人登陸月世界　這3處拍爆紅「抹茶糰子」

▲10米高萌虎太空人降臨月世界。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

睽違20年的台灣燈會虎年重返高雄，高雄市景區也換上新裝同慶！觀光局特別在月世界、旗津、金獅湖種植「波波草」，適合全家大小一起旅遊。即日起至4月5日止，更安排10米高巨型太空人降臨月世界，還有6隻人高的猴子大王公仔到崗山之眼和遊客同樂，打造風景區的全新旅遊打卡亮點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲月世界熱氣球裝置藝術。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄田寮月世界猶如在月球的惡地地形，自2021年舉辦熱氣球繫留體驗活動一票難求造成轟動後，觀光局新的一年再次出招，在月世界玉池旁設置虎年打卡以及熱氣球裝置藝術，更有高達10公尺的巨型太空人趴在月世界山坡上，遠遠就可以看到太空人奮力攀爬登陸月世界的英姿。

▲波波草外型猶如抹茶糰子，不僅療癒又好拍。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，國外爆紅的「波波草」，高雄也拍得到啦！因整片綠油油的，外表圓滾滾的像極了抹茶糰子，療癒指數破表！觀光局就在月世界玉池畔種植整片波波草，從高往下看，有綠色星球在月世界地景上空的既視感，顯得夢幻又可愛，絕對是春天打卡的好地點。

觀光局表示，這次全新種植的波波草，採用耐旱性強的細葉七里香，在月世界的土質細心照顧也得以生長，此外在金獅湖湖濱廣場也種植球型金露花，搭配湖景非常應景可愛。

▲旗津婚紗館也有台版波波草。（圖／記者許宥孺翻攝）



另外在旗津歐風城堡風格的婚紗館前，也種植整片的千頭木麻黃，打造絕對浪漫的歐式莊園氛圍，更和鄰近的知名打卡點彩虹教堂及黃金海韻相連，讓旅客走訪一趟立刻陷入戀愛氛圍，想脫單的朋友快點安排來走一波！

▲猴子大王公仔在崗山之眼賀新春。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局也特別商請高雄在地知名潮牌－猴子大王，到崗山之眼衝人氣。這次展出6隻人高的猴子大王公仔，手牽手拿春聯跟大家拜年，更在天空廊道透明玻璃貼上各種俏皮貼紙，讓民眾能坐在離地面幾十公尺刺激的透明玻璃上和猴子大王打卡拍照！2月最後一周2/22-2/28，每日前50名購票的遊客還會再送一個虎年小提燈，快來帶限量的可愛小提燈回家吧！