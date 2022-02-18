　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄新亮點！巨型太空人登陸月世界　這3處拍爆紅「抹茶糰子」

▲10米高萌虎太空人降臨月世界。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲10米高萌虎太空人降臨月世界。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

睽違20年的台灣燈會虎年重返高雄，高雄市景區也換上新裝同慶！觀光局特別在月世界、旗津、金獅湖種植「波波草」，適合全家大小一起旅遊。即日起至4月5日止，更安排10米高巨型太空人降臨月世界，還有6隻人高的猴子大王公仔到崗山之眼和遊客同樂，打造風景區的全新旅遊打卡亮點。

▲月世界熱氣球裝置藝術。（圖／記者許宥孺翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲月世界熱氣球裝置藝術。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄田寮月世界猶如在月球的惡地地形，自2021年舉辦熱氣球繫留體驗活動一票難求造成轟動後，觀光局新的一年再次出招，在月世界玉池旁設置虎年打卡以及熱氣球裝置藝術，更有高達10公尺的巨型太空人趴在月世界山坡上，遠遠就可以看到太空人奮力攀爬登陸月世界的英姿。

▲月世界波波草。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲波波草外型猶如抹茶糰子，不僅療癒又好拍。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，國外爆紅的「波波草」，高雄也拍得到啦！因整片綠油油的，外表圓滾滾的像極了抹茶糰子，療癒指數破表！觀光局就在月世界玉池畔種植整片波波草，從高往下看，有綠色星球在月世界地景上空的既視感，顯得夢幻又可愛，絕對是春天打卡的好地點。

觀光局表示，這次全新種植的波波草，採用耐旱性強的細葉七里香，在月世界的土質細心照顧也得以生長，此外在金獅湖湖濱廣場也種植球型金露花，搭配湖景非常應景可愛。

▲旗津婚紗館波波草。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲旗津婚紗館也有台版波波草。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外在旗津歐風城堡風格的婚紗館前，也種植整片的千頭木麻黃，打造絕對浪漫的歐式莊園氛圍，更和鄰近的知名打卡點彩虹教堂及黃金海韻相連，讓旅客走訪一趟立刻陷入戀愛氛圍，想脫單的朋友快點安排來走一波！

▲猴子大王公仔在崗山之眼賀新春。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲猴子大王公仔在崗山之眼賀新春。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局也特別商請高雄在地知名潮牌－猴子大王，到崗山之眼衝人氣。這次展出6隻人高的猴子大王公仔，手牽手拿春聯跟大家拜年，更在天空廊道透明玻璃貼上各種俏皮貼紙，讓民眾能坐在離地面幾十公尺刺激的透明玻璃上和猴子大王打卡拍照！2月最後一周2/22-2/28，每日前50名購票的遊客還會再送一個虎年小提燈，快來帶限量的可愛小提燈回家吧！

►這個「大同電鍋」超帥！

ET快訊
好奇「毛孩在家做什麼」！　她看監視器這一幕哭了
快訊／台9線大量黃土傾瀉！　雙向交通封閉
納豆住院26天「醫揭4大隱藏前兆」　脖子1反應要小心
巴戈罹癌「留1句遺言」逼哭家人！　聽他開口才斷氣
俄烏真的會開戰？　她驚揭「普丁背後真正目的」
快訊／丟丟妹爸現身「關鍵4點還原真相」！　要告靠北直播主
健保擬漲價！　一圖秒看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／疫情攻入校園「南北皆有學生確診」　陳時中最新說明

華航eMall 「哩程價值」增！ 1,000 哩現抵100 元　最高爽折1.2萬

健保「漲」聲響起！大醫院領藥+做檢查　恐噴掉一張「小朋友」

杰尼龜「台灣沒快車」　賽車教父重話聲明：輸的退出抖音

高雄新亮點！巨型太空人登陸月世界　這3處拍爆紅「抹茶糰子」

台南今本土+2！國小生和家長確診　黃偉哲下午緊急記者會說明

「6種旺夫」的女人面相！誰娶誰有福...再窮男人都有救

LINE預約訊息「提醒老公接小孩」　步驟曝光！還能無聲傳送：神翻

快訊／疑有確診者足跡！高雄家樂福停業7小時　收銀員自主隔離　

20教團批政府漠視技高生權益　全中教籲調整相關考招時程

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

肖想弟弟的蛋！雪橇犬變背後靈　悄「伸掌拍背」討食...下秒遭回擊

汽車換道誤判距離撞分隔島　輪胎跳起側翻90°駕駛受困

謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！ 祈錦鈅崩潰：你們幹嘛牽扯外人

LIVE／疫情攻入校園「南北皆有學生確診」　陳時中最新說明

華航eMall 「哩程價值」增！ 1,000 哩現抵100 元　最高爽折1.2萬

健保「漲」聲響起！大醫院領藥+做檢查　恐噴掉一張「小朋友」

杰尼龜「台灣沒快車」　賽車教父重話聲明：輸的退出抖音

高雄新亮點！巨型太空人登陸月世界　這3處拍爆紅「抹茶糰子」

台南今本土+2！國小生和家長確診　黃偉哲下午緊急記者會說明

「6種旺夫」的女人面相！誰娶誰有福...再窮男人都有救

LINE預約訊息「提醒老公接小孩」　步驟曝光！還能無聲傳送：神翻

快訊／疑有確診者足跡！高雄家樂福停業7小時　收銀員自主隔離　

20教團批政府漠視技高生權益　全中教籲調整相關考招時程

3人3貓「千元電費→201元」　她揭換2家電超有感：發票還中200

余苑綺恐只剩2個月生命！抗癌8年燒500萬　李亞萍痛哭：全家都被擊垮

全球唯一！賓士「阿凡達科幻概念車」來台灣　進駐貴婦百貨展演

半導體材料商新應材興櫃掛牌　力拚4大專業應用

澄清從未「報價」周儀翔　中信特攻GM：現有陣容很滿意

原想抓別隻貓！呆萌小橘喵「亂入誘捕籠」忘逃跑　5分鐘新家get

泫雅秀背部刺青「沒穿內衣脫了」！右半球胸型被看光

全台2022代表色5大賞花熱點！夢幻白藤花瀑、5000櫻花樹看粉色花海

唐西奇轟49分追上張伯倫　分手波神後場均破40分！奇德詞窮了

陳冠宇具備先發條件　沈鈺傑為他打破外界質疑聲浪

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

Amber淚揭「胸下性感疤」真相：螺旋槳正中我胸膛

新北米糕小開偷吃人妻「鹹濕對話曝光」　綠帽尪怒起底

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

正妹工傷「右腿截肢」被老闆1萬打發　含淚1句話逼哭人

交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」

3縣市大雨特報！強烈冷氣團3天橫掃全台

遇水則發！3生肖雨水至好運UP

快訊／內湖好市多有確診足跡？　今緊急停業清消

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

台灣最強女諧星？網一致點名她：全方位

即／台南紅瓦厝國小學童確診　預防性停課3天

丟丟妹爸「開賭場被搶千萬」　網再曝無限期停播真相

家長帶孩急篩檢　醫院凌晨塞爆

台南今本土+2　國小生和家長確診

更多熱門

相關新聞

即／疑有確診者足跡！　高雄家樂福停業7小時

即／疑有確診者足跡！　高雄家樂福停業7小時

高雄市楠梓家樂福緊急宣布，18日營業到上午10點打烊，然後到18日晚間5點恢復營業，初步了解疑似有確診者足跡在16日有前往消費，同時收銀人員也進行自主隔離，不過詳細疫調情況，要等高雄市衛生局下午兩點三十分的記者說明。

「調查防疫最好有醫療背景」　柯文哲酸監委：別用短處打別人長處

「調查防疫最好有醫療背景」　柯文哲酸監委：別用短處打別人長處

蔣萬安不滿黃珊珊人身攻擊「豬頭說」　柯文哲勸：一笑置之比較高明

蔣萬安不滿黃珊珊人身攻擊「豬頭說」　柯文哲勸：一笑置之比較高明

醉男狂拜求酒測器　跳針急喊0.16慘了

醉男狂拜求酒測器　跳針急喊0.16慘了

北市今+5！群聚吃飯唱歌釀禍傳染鏈擴大　已累積19例確診

北市今+5！群聚吃飯唱歌釀禍傳染鏈擴大　已累積19例確診

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫高雄觀光局月世界太空人崗山之眼猴子大王波波草抹茶糰子旗津彩虹教堂

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹停播真相被挖！爆爸爸遭持槍劫千萬

貨輪失火全員棄船　4000輛保時捷還在燒

巴戈兩個女兒「被擋在門口」見父最後一面留遺憾

嗆台灣沒快車　網紅改車沒錢付影片曝

Amber淚揭「胸下性感疤」真相：螺旋槳正中我胸膛

Keanna深夜直播反擊！祈錦鈅嚇壞留言：我很抱歉

飛日本「價格曝」！網爆眼：日幣嗎？

新北米糕小開偷吃人妻「鹹濕對話曝光」　綠帽尪怒起底

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

正妹工傷「右腿截肢」被老闆1萬打發　含淚1句話逼哭人

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」

辣妹潛水被拉開三角褲　竟是教練幹的

3縣市大雨特報！強烈冷氣團3天橫掃全台

年紀越大、桃花越多的3星座！

更多

最夯影音

更多
短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！
小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面