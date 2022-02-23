高雄港群聚累計191例！　陳其邁鬆口：將逐步放寬管制

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市連續兩日迎「嘉玲」！市長陳其邁仍召開防疫記者會，指出高雄港群聚部分，港區作業、中島修船廠每周進行2次快篩，自2月8日至今都沒有出現個案，目前除了登船人員定期監測外，也加強入境船舶健康監測，社區相對是安全，管制措施希望回歸常態。

高雄市1月20日發生鳳山一家3口群聚，疫情源頭指向高雄港，市府緊急匡列相關接觸者，並呼籲港區工作者、旗津居民進行篩檢，除了透過篩檢站檢測出陽性者外，另因防疫團隊迅速匡列，揪出確診者和感染源頭，高雄港群聚自2月8日至今，再無出現確診個案，35天累計確診個案191例。

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▲高雄港爆發群聚，相關接觸者通知到站篩檢。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，針對高雄港群聚，港區作業包括中島修船廠，進行上船人員每周2次快篩，過年後2月8日到今天，都沒有確診個案，現在登船人員除了定期監測外，也加強入境的船舶健康監測，希望能就船舶部分加強快篩，社區來講是相對安全，相對管制措施希望也將回歸常態。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄港群聚部分，針對高雄港、旗津區管制將逐漸放寬管制，市府將研擬配套措施，逐步公布。

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