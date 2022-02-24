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民進黨初選禁與「9大咖」合照　他印1萬支扇子傻了：還能不能發？

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨23日中常會決議即日起，黨內初選的參選人，包括文宣品、車輛廣告等，都不得使用選對會成員的所有照片，而高雄市長陳其邁就包含在其中。對此，高雄市議員林智鴻表示支持，但也提出實際執行面的困擾，因為先前已經做了1萬支跟陳其邁市長合影的扇子，如今還剩下5000支，希望黨中央能網開一面。

民進黨中常會拍板，自即日起，所有初選參選人之文宣品（包含看板、車輛、平面文宣、網路文宣、電視文宣等）不得使用選對會所有成員之照片。

2022年選舉對策委員會（選對會）由主席蔡英文擔任召集人外，成員包括：副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、交通部前部長林佳龍、新境界智庫副董事長洪耀福、民主進步黨秘書長林錫耀。

▲▼高雄市議員回應民進黨初選禁跟9大咖合照。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼民進黨初選禁跟9大咖合照，但林智鴻去年才印了1萬支跟陳其邁市長合影扇子，尚有5000支還沒發放。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市議員回應民進黨初選禁跟9大咖合照。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此決議，高雄市議員林智鴻表示，這樣的決定都非常支持，也會完全來遵守，畢竟這是對選舉公平性有幫助的事，然而，在實際執行上卻也遇到困擾。

▲▼高雄市議員回應民進黨初選禁跟9大咖合照。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員林智鴻。（圖／記者賴文萱翻攝）

林智鴻說，先前已做了一萬支的扇子，是與陳其邁市長、趙天麟委員聯合的照片，目前剩下五千支扇子，希望可以繼續發放。但到底能不能發放？他正積極尋求黨中央同意當中，也希望黨中央讓參選人有多一點的應變空間，選舉資源非常有限，希望黨中央可以網開一面。

▲▼高雄市議員回應民進黨初選禁跟9大咖合照。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市議員黃文益。（圖／記者賴文萱翻攝）

而高雄市議員黃文益則表示，這樣的決定表達認同也會遵守，因為往往所有候選人都希望跟高聲量的政治人物合掛看板，但很多民眾搞不清楚是否被唯一支持或真的受到推薦，遵守規定對之後黨內初選更有公平性，對於未來黨的提名也會更沒有爭議。

另外，這次民進黨中常會決議還包含，所有初選參選人不得透過任何方式公開宣稱，上述選對會任一成員表示支持或唯一支持特定初選參選人。民進黨強調，任何初選參選人違反上述規定，經檢舉後，中央黨部應立即調查，並將結論呈請選對會做適當之處置。

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