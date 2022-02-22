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快訊／不敵雨勢！金門IG秘境「沙美摩洛哥」倒塌　瓦片散一地

記者許宥孺、林名揚／金門報導

全台凍番薯！金門爆冷氣溫跌破10度以下，體感溫度更僅5度，這波低溫還挾帶雨勢，造成金門著名景點「沙美摩洛哥」傳出房屋倒塌意外，所幸當時屋內沒有人，無造成人員傷亡。

▲▼金門網美景點「沙美摩洛哥」傳出房屋倒塌意外。（圖／記者林名陽翻攝）

▲金門網美景點「沙美摩洛哥」傳出房屋倒塌意外。（圖／記者林名揚翻攝）

這起事故發生在21日晚間，金門網美景點「沙美摩洛哥」發生房屋倒塌意外，老房子二樓因連日颳風下雨支撐不住直接崩裂，屋內屋瓦散落一地，還波及到一樓工作室，現場一片狼藉。

▲▼金門網美景點「沙美摩洛哥」傳出房屋倒塌意外。（圖／記者林名陽翻攝）

▲▼金門網美景點「沙美摩洛哥」是IG網美景點，但昨晚傳出房屋倒塌意外。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門網美景點「沙美摩洛哥」傳出房屋倒塌意外。（圖／記者林名陽翻攝）

金沙鎮長吳有家表示，沙美老街摩洛哥意外考量到私人建物和老街重整，鎮公所已在第一時間向縣府反映，現在第一步是得釐清屋主要如何處理這棟房子。後續維護可朝向全屋整修，另一方面，縣府也有歷史建築物、閩南式建築物補助方案；再者，因老街剛好在整修，若屋主願意的話，可併入前期重整。

在沙美摩洛哥經營手作店的邱小姐表示，近日白天都在二樓忙於工作，而崩塌的正是二樓層的斜屋頂，幸好屋頂崩塌時發生在半夜，人不在店裡，所以才沒有傷及到人。

▲▼金門網美景點「沙美摩洛哥」傳出房屋倒塌意外。（圖／記者林名陽翻攝）

▲▼二樓屋頂倒塌造成瓦片四散，波及至一樓工作室，。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門網美景點「沙美摩洛哥」傳出房屋倒塌意外。（圖／記者林名陽翻攝）

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