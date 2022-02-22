「西方騙了我們！」　普丁出兵烏東內幕曝光

國際中心／綜合報導

俄羅斯總統普丁周一(21日)簽署命令，承認烏東「頓內茨克人民共和國」與「盧甘斯克人民共和國」，同時要求俄國武裝力量為該兩「國」提供和平保障。美、英、歐盟火速宣布對俄實施制裁。普丁早就知道一旦出兵，必然受到西方制裁，但為何他還是義無反顧決定要這樣做？

▲普丁說：是北約騙了我們！（圖／路透）

西方欺騙了俄羅斯？

普丁在對國民發表的談話中說：「看一眼地圖就能看到，西方國家是如何的違背北約不東擴的承諾，這就是欺騙！一輪又一輪，我們迎來了北約五輪東擴。」

普丁認為，造成這一切後果的是北約。是北約的咄咄逼人，對俄羅斯構成了生存威脅。普丁說，烏克蘭不僅僅是俄羅斯鄰國，還是「我們共同歷史的一部分」，「烏克蘭民眾是我們的同志和親人」。但現在的烏克蘭，卻「成了西方遏制俄羅斯的工具」。

普丁的談話，反映出俄羅斯所處戰略環境的冷酷現實。中國「外交學院國際關係研究所」李海東教授認為，正是基於戰略安全考慮，讓普丁作出了承認「頓巴斯是獨立地區」的決定。

冷戰後，美國和北約構建的整個歐洲安全秩序，是針對俄羅斯威脅來推進的。普丁的選擇，可以被視為俄對美西方打壓的強烈反彈，是一次集中爆發。

▲ 烏克蘭戰爭東部局勢0222。（圖／ETtoday）

李東海說，普丁的戰略調整，是針對美國、北約進行持續的「東擴」發動強有力的反擊，同時以這種方式來展現俄國在烏克蘭問題上的強硬立場，旨在宣示俄在歐洲政治舞臺上，仍是一個不容忽視的強權。再者，頓巴斯地區住著眾多俄羅斯裔人民，對當地俄人的安全考量，也構成了普丁做出出兵決定的重要原因。

近年來，烏克蘭當局跟頓巴斯民間武裝相互指控對方違背了2015年達成停火的《明斯克協定》。普丁之前曾指控：基輔當局「不願履行」和平協定。

美國不準備「打個你死我活」

李東海認為，儘管美國、英國、歐盟方面已迅速宣布對俄制裁，但不論其內容是什麼，應該不大可能撼動俄羅斯在烏克蘭問題上的既有立場，美國和北約介入烏克蘭局勢的程度有限。

在此之前，美國與西方國家曾發動一連串「造勢」向俄施壓，包括美國向烏克蘭投送1000多噸武器彈藥、不斷強化北約在東歐的軍事存在、關閉駐烏大使館並呼籲美國公民離開烏克蘭。英國、加拿大、日本等國也向烏提供軍事及資金援助。

但美國並不希望直接介入戰爭，跟俄發生衝突，而是希望透過「煽風點火」，出錢出槍給烏克蘭，試圖讓俄烏開戰，打一場「代理人戰爭」，讓兩國相互消耗，美國坐收漁翁之利。