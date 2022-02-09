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氣象戰：俄羅斯軍隊會在3月底前進攻烏克蘭？

▲▼2021年1月，俄軍在烏克蘭邊境活動及演習。（圖／達志影像／美聯社）

當烏克蘭的「高地下水位」結冰時，將為履帶和輪子轉動的車輛在越野時提供了最佳條件。（圖／達志影像／美聯社）

國國中心／ 綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，即使已進入21世紀，戰爭仍然會受到天候的影響，這可能成為俄羅斯對烏克蘭發動攻擊的關鍵因素。烏克蘭人，也許還有俄羅斯將領們欲言又止的一句話是：「拉斯普蒂察今年會來得早嗎？」拉斯普蒂察(Rasputitsa)意指春天的泥濘，它會讓俄羅斯和烏克蘭的公路變得格外難走。

通常，它的影響在三月時最為明顯，因為雪開始融化。不過這個冬天到目前為止，烏克蘭大部分地區的天氣異常溫和。 2月1日，當CNN的採訪團隊從東部港市馬里烏波爾(Mariupol)開車前往烏克蘭中部城市札波羅熱亞(Zaporizhzia)時，天空開始下雨。司機難以置信地聳了聳肩笑著說：「應該是下雪才對。」

在札波羅熱亞，本來結冰的厚雪開始融化成水。即使在午夜，當聶伯河上空籠罩著一層薄霧時，溫度仍然在冰點徘徊。雪融化成毛毛的天氣又回來了。連接烏克蘭東部和中心的道路仍被雪包圍著，但因為天氣在比往常暖和，雪變得越來越薄。 軍事分析家正在討論持續的暖冬是否會影響俄羅斯的進攻計劃。

克里姆林宮一再否認他們有任何攻擊烏克蘭的企圖，然而目前卻有超過10萬俄羅斯大軍集結在烏克蘭邊境附近，他們還配備重型武器、坦克和彈道飛彈。 有俄軍部署的幾個地區的社群媒體出現了一些影片(當中一些是士兵自己發布的)，裡面曝光了泥濘的地面。

來自歐盟「哥白尼地球觀測計劃」的數據顯示，東歐大部分地區在一月份經歷了遠高於平均直的氣溫。烏克蘭的氣溫比過去30年的平均溫度高出攝氏1至3度，這是氣候給該地區的戰爭危機帶來的諸多變化之一。 「哥白尼地球觀測計劃」的數據同時指出，1月時，東歐地區的天氣要比平常來得潮濕，烏克蘭的土壤比平常時更為濕潤。這種數據意味著更少的霜凍和更多的泥濘。

▲▼俄國總統普丁和法國總統馬克宏31日通電商討烏克蘭情勢與歐洲安全問題。（組圖／路透）

俄國總統普丁和法國總統馬克宏31日通電商討烏克蘭情勢與歐洲安全問題。（組圖／路透）

這對位於基輔的烏克蘭「水文氣象研究所應用氣候學實驗室」的負責人克拉科瓦詩卡(Svitlana Krakovska)來說並不奇怪。她告訴CNN說：「我們從長期軌跡上看到的是，積雪和夜晚結霜的天數減少了。我們肯定看到這裡發生的暖化，比全球平均水平要嚴重得多。」

美國的評估是，如果氣溫下降，俄羅斯的入侵會更容易些。美國總統拜登上個月在記者會上說：「俄羅斯總統普丁將不得不稍等片刻，直到地面結冰，他才能越過邊境。」在一月底在五角大廈的一次簡報會上，參謀首長聯席會議主席米利(Mark Milley)表示，當烏克蘭的 「高地下水位」(high water table)結冰時，會為履帶和輪子轉動的車輛在越野時提供了最佳條件。 美國官員曾表示，普丁了解他若要攻擊烏克蘭，必須在三月底前動武。

不過曾任五角大廈俄羅斯軍事高級分析師、現任著名智庫「蘭德公司」高級政策研究員的馬詩科特特(Dara Massicot)表示，雖然凍土對俄羅斯軍隊來說是樂見的，但並非決定性因素。重要的是精確的導彈和空襲不受天候因素的影響。 馬詩科特說，俄羅斯軍隊在過去十年來已有顯著提升。透過許多飛行員在敘利亞戰場上汲取的戰鬥經驗，空軍已經擁有更佳的目標定位和通訊能力。

她指出：「俄羅斯軍隊全年都在接受訓練，因此他們擁有在不同天候條件下作戰的經驗。」當中有數百輛俄軍坦克目前已部署在位於烏克蘭邊境的範圍內，不會因為土地變軟而遭到太大阻礙，儘管它們在冰凍的地面上可能前進得更快。 但即如此，裝甲的移動速度也無法把後勤支援遠遠拋在後面。車輛仍有可能會因為惡劣天氣而減速。

▲▼烏克蘭軍隊、烏克蘭女兵。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭蘭女生也當兵抗俄。（圖／達志影像／美聯社）

馬詩科特指出，俄羅斯已經在前線部署了後勤設備來協助克服上述問題，包括救援車輛和造橋材料。 馬里烏波爾的地面上仍有一些雪，但沒有幾十年前那麼多。自一月下旬以來，在前往白俄羅斯的鐵路運輸部隊也觀察到了浮橋。在某些地方，地面條件比其他地方更重要。烏克蘭東部是連綿起伏的農田，是坦克的理想戰場。不過跟白俄羅斯接壤的北部邊界包含數千平方英里的泥地和沼澤，這些地形都會阻礙進攻部隊(就像1941年納粹在巴巴羅莎事事行動中所遭遇的那樣)。

根據美國智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)的說法，「在潮濕的情況下，機械化部隊很難穿越沼澤，在某些地方甚至是不可能的。」不過攻擊成功與否，很大程度上取決於俄羅斯採取軍事行動的類型和規模。在衝突的早期階段，空中和導彈攻擊將比大規模動員機械化部隊更為重要。馬詩科特說：「天候因素不會成為影響俄羅斯精準巡弋飛彈或彈道飛彈攻擊的因素，甚至一些更精確的遠程火砲系統攻擊也不受天候影響。」

▲▼2021年1月，俄軍在烏克蘭邊境活動及演習。（圖／達志影像／美聯社）

俄軍在烏克蘭邊境活動及演習時的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

上個月，俄羅斯已經把大批伊斯坎德爾彈道飛彈(Iskander ballistic missiles，射程450公里)部署到靠近烏克蘭的地方。在烏東，烏克蘭前線陣地多年未曾移動；無論天氣如何，導彈和遠程火砲都可以瞄準它們，也許會成為俄羅斯裝甲部的重要突破點。攻擊機的任務則是攻擊移動中的烏克蘭部隊，相對上需要比較晴朗的天空。將突擊部隊空降到衝突地區的運輸機亦然，為此俄方甚至已把多支空降部隊部署到白俄羅斯。 不過低雲層的確會阻礙空中作戰和衛星偵察，並且可能削弱俄羅斯相當大的空中優勢，形成某位軍事分析家所說的「更公平的戰鬥」。

但這是一把雙面刃。濃密的雲層(和夜晚)的確可掩護俄軍在不被對方發現的情況下將部隊向前推進到攻擊的「起跑線」。如果克里姆林宮決定發動進攻，那麼一旦行動開始，一段短時間的惡劣天氣和接下來有晴朗天空將是俄軍發進攻的最佳時機。 天空對烏克蘭人也很重要。如果他們選擇高度機動性的防禦，他們將需要美國和北約提供的空中情報資源更有效的集中在關鍵點上，以削弱俄軍的進攻。

當然，天候條件不是克里姆林宮唯一的、也並非主要的動武考慮因素。俄羅斯一直向美國和北約公開要求談判以解決戰爭危機，談判的突破進展或破裂，可能才是俄羅斯動武與否的決定性因素。

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