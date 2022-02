紐約6歲女孩「被失蹤」兩年半　在地下室樓梯底尋獲！

▲被失蹤兩年後終於尋獲的小女孩舒爾特絲(Paislee Joann Shultis)。 (圖/紐約州警方檔案照片)

國際中心/綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)16日報導,一名在4歲那年「被失蹤」的小女孩舒爾特絲(Paislee Joann Shultis),人間蒸發兩年後,近日在美國紐約州索格蒂斯(Saugerties)地區一棟住宅的地下室樓梯底被找到。這棟房子的主人是小女孩的祖父老寇克.舒爾特斯(Kirk Shultis Sr.)。

CNN之前報導,2019年7月13日,舒爾特斯在在紐約州綺色佳市(Ithaca)郊區的卡尤加高地村(Cayuga Heights)被報案失蹤。女孩的親生父母小寇克.舒爾特斯(Kirk Shultis Jr.)和金柏莉.庫珀(Kimberly Cooper)在當時就被警方懷疑「綁架」了自己的女兒。據了解,在女兒「失蹤」前,舒爾特斯夫婦早已被當句剝奪了對孩子的監護權。

在近兩年半的追蹤調查裡,警察局曾多次接獲關於舒爾特斯被藏在索格蒂斯地區一處住宅的線報。然而,當地居民都表示對小女孩的下落一無所知。不僅如此,舒爾特斯夫婦與老舒爾特斯也一再阻止警方對其房子進行徹底搜查。

索格蒂斯警察局局長辛納格拉(Joseph Sinagra)說:「這樣的情況持續了兩年多 ,對此我們也很困擾。他們欺騙警方,她的父親也謊稱不知道女兒的下落。」

▲這個樓梯底空間即是小女孩舒爾特絲生活的地方。(圖/紐約州警方檔案照片)

當地時間2月14日,警方收到有關孩子被藏匿地點的線報,並且獲得了房屋搜查令。在搜查行動開始前,舒爾特斯父子仍堅稱不知道女孩下落,表示自2019年「失蹤」之後就再也沒有見過她。

最終,警方在房子通向地下室的樓梯底下空間裡找到了舒爾特斯和她的生母庫珀,隨即逮捕了舒爾特斯夫婦和老舒爾特斯。辛納格拉表示,警方認為,自2019年失蹤以來,小女孩就跟她的母親一直住在家裡,樓梯間似乎是為了隱藏她們兩人而建造的。

把舒爾特斯帶回給其法定監護人前,警察局已檢查過小女孩的健康狀況。特爾蒂斯目健康狀況一切良好。然而,辛納格拉擔憂表示,「我們不知道個小女孩在過去兩年多以來經歷了什麼,我們也無從得知這兩年的幽禁,會對她造成什麼樣的傷害。」

目前,庫柏被控觸犯「二級監護干預罪」(custodial interference in the second degre)與「危害兒童福利罪」(endangering the welfare of a child),舒爾蒂斯父子則被控觸犯「危害兒童福利罪」與「二級監護干預罪」。

讓人好奇的是,舒爾特斯夫婦為何會被被剝奪法定監護權、以及舒爾特斯的法定監護人究竟是誰,警方迄今都沒有透露。