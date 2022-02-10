明斯克協議是什麼？　它是解決烏克蘭危機的出路嗎？

▲普丁認為問題關鍵在於，應正視俄羅斯提出的，禁止烏克蘭等新成員加入北約的要求。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，隨著世界各國領導人爭先恐後透過外交途徑解決持續的俄羅斯跟烏克蘭的緊張對峙局勢，和談各方及相關報導內容不時都提到2015年簽訂的「明斯克協議」(Minsk agreement)，普遍認為它是和平消弭俄烏危機的的最可能途徑。

它是此類協議中的第二個，也是最重要的一個，它在白俄羅斯首都明斯克敲定，以結束當時烏克蘭東部長達10個月的血腥衝突。但是該協議的第二階段內容從未全面實施，原因在於關鍵問題仍未解決。以下是你需要了解的內容：

誰是關鍵人物？

2015年2月，俄羅斯、烏克蘭、德國和法國領導人罕見的聚首一堂，為前一年被親俄分裂分子佔領的烏東地區和平舉行談判。這些位於烏克蘭頓巴斯地區的分離者是盧甘斯克人民共和國(LPR)和頓涅茨克人民共和國(DPR)。基輔的烏克蘭政府聲稱這兩個地區實際上已被俄羅斯佔領。

會談各方一直努力為該地區達成政治解決方案。最後，俄羅斯、烏克蘭、烏東分離主義領導人及歐洲安全與合作組織(歐安組織)的代表簽署「明斯克第二協議」(Minsk II)，它隨後獲得了聯合國安理會決議的認可。

協議的條件是什麼？

一，停火。2015年2月，烏軍與俄支持的烏東叛軍在部分地區仍發生激烈交火，烏軍損失慘重。協議簽署後，包括美國和加拿大在內、由57個成員組成的「歐安組織」負責監控前線，衝突雙方從前線撤出重型武器。

二，在親俄叛亂分子佔領的地區舉行地方選舉及進行對話。

三，恢復雙方之間的全面經濟和社會聯繫，例如可以給年長者支付年退休金。

四，烏克蘭政府恢復對與俄羅斯邊界的控制。撤出所有外國軍隊和僱傭兵。

五，修憲將為烏克蘭東部頓巴斯地不再受中央政府控制的地區提供一定的自治權。

▲烏克蘭國防部公布士兵演習照片。（圖／達志影像／美聯社）

「明斯克協議」簽署後發生了什麼？

最激烈的戰鬥停止了，歐安組織的監督人員隨後進駐。直到今天，歐安組織仍在前線巡邏，並報告邊境沿線的停火情況。跟2014至2015-年相比，目前戰鬥和傷亡人數要少得多。從這個角度來看，該協議內容至少部分獲得落實。儘管如此，烏克蘭仍有150萬人因烏東戰事流離失所，近14,000人在衝突中喪生。

未解決的關鍵問題

明斯克協議的簽訂非常倉促。俄羅斯是簽署國，但它在衝突中的角色並未被承認。事實上，「俄羅斯」這個詞並沒有出現在簽署文本中的任何地方。從那時起，克里姆林宮就可以自稱說他只是一名「觀察員」，因此一切交由烏克蘭政府跟烏東叛軍雙方達成協議（儘管有證據顯示俄羅斯支持分裂分子）。

與此同時，基輔政府卻拒絕直接跟叛軍對話。此外，該協議的用詞非常不精準，俄羅斯跟烏克蘭對協議內容各自有不同的解讀。烏克蘭希望先奪回對國際邊界的控制權後，再在叛軍控制地區舉行地方選舉(它還希望俄羅斯軍隊先前離開。當然，俄羅斯說它在叛軍控制的地區內沒有任何部隊)。

反之，莫斯科則希望在烏克蘭當局重新控制邊境之前、在烏東地區仍被分離主義者控制的情況下即舉行選舉。西方外交家為解決這個問題所作的一切努力迄今毫無結果。

其他問題是什麼？

頓巴斯叛軍控制區的地位從未被確認。基輔的觀點是：該地區應該在聯邦結構內擁有與烏克蘭其他地區相同的自治權。莫斯科則指出《明斯克協議》裡有「頓涅茨克和盧甘斯克地區某些地區的特殊地位」的用語，並將其解釋為允許這些地區擁有自己的警察部隊和司法系統等優勢。

但烏克蘭政府若同意給予頓巴斯地區特殊地位，則難以躲過大部分國民的激反對和責難。2015年，時任烏克蘭總統的波羅申科就有意提出相關的憲法修正案，卻遭到烏克蘭民族主義團體的強烈反對，隨後引發基輔暴亂，導致三名執法人員死亡。

▲不少烏克蘭民眾在俄羅斯入侵基輔的威脅下，參加了由喬治亞國家軍團準軍事志願部隊成員為平民進行的軍事演習。（圖／路透）

為什麼普丁認為明斯克協議如此重要？

如果以有利於莫斯科的方式來解釋該協議，它可能讓俄方透過頓巴斯的親俄團體保持俄國在烏克蘭影響力，進而控制該地區(而非像在2014年吞併克里米亞時那樣吃相難看)，並且在烏克蘭的國家事務中擁有發言權。

專家們正在猜測俄羅斯的下一步行動。而讓事情更複雜的是：俄羅斯已向數十萬頓巴斯區居民發放護照。這也可能讓俄羅斯透過代理人方式在烏克蘭議會中發揮作用，並且有機會破壞烏克蘭企圖加入北約或歐盟的一切努力。俄羅斯一再重申，若要緩解當前烏東的緊張局勢。必須滿足此一關鍵要求(不讓烏克蘭加入北約、甚至歐盟)。