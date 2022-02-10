　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

明斯克協議是什麼？　它是解決烏克蘭危機的出路嗎？

▲▼普丁認為問題關鍵在於，應正視俄羅斯提出的，禁止烏克蘭等新成員加入北約的要求。（圖／路透社）

普丁認為問題關鍵在於，應正視俄羅斯提出的，禁止烏克蘭等新成員加入北約的要求。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，隨著世界各國領導人爭先恐後透過外交途徑解決持續的俄羅斯跟烏克蘭的緊張對峙局勢，和談各方及相關報導內容不時都提到2015年簽訂的「明斯克協議」(Minsk agreement)，普遍認為它是和平消弭俄烏危機的的最可能途徑。

它是此類協議中的第二個，也是最重要的一個，它在白俄羅斯首都明斯克敲定，以結束當時烏克蘭東部長達10個月的血腥衝突。但是該協議的第二階段內容從未全面實施，原因在於關鍵問題仍未解決。以下是你需要了解的內容：

誰是關鍵人物？

2015年2月，俄羅斯、烏克蘭、德國和法國領導人罕見的聚首一堂，為前一年被親俄分裂分子佔領的烏東地區和平舉行談判。這些位於烏克蘭頓巴斯地區的分離者是盧甘斯克人民共和國(LPR)和頓涅茨克人民共和國(DPR)。基輔的烏克蘭政府聲稱這兩個地區實際上已被俄羅斯佔領。

會談各方一直努力為該地區達成政治解決方案。最後，俄羅斯、烏克蘭、烏東分離主義領導人及歐洲安全與合作組織(歐安組織)的代表簽署「明斯克第二協議」(Minsk II)，它隨後獲得了聯合國安理會決議的認可。

協議的條件是什麼？

一，停火。2015年2月，烏軍與俄支持的烏東叛軍在部分地區仍發生激烈交火，烏軍損失慘重。協議簽署後，包括美國和加拿大在內、由57個成員組成的「歐安組織」負責監控前線，衝突雙方從前線撤出重型武器。

二，在親俄叛亂分子佔領的地區舉行地方選舉及進行對話。

三，恢復雙方之間的全面經濟和社會聯繫，例如可以給年長者支付年退休金。

四，烏克蘭政府恢復對與俄羅斯邊界的控制。撤出所有外國軍隊和僱傭兵。

五，修憲將為烏克蘭東部頓巴斯地不再受中央政府控制的地區提供一定的自治權。

▲▼烏克蘭國防部公布士兵演習照片。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭國防部公布士兵演習照片。（圖／達志影像／美聯社）

「明斯克協議」簽署後發生了什麼？

最激烈的戰鬥停止了，歐安組織的監督人員隨後進駐。直到今天，歐安組織仍在前線巡邏，並報告邊境沿線的停火情況。跟2014至2015-年相比，目前戰鬥和傷亡人數要少得多。從這個角度來看，該協議內容至少部分獲得落實。儘管如此，烏克蘭仍有150萬人因烏東戰事流離失所，近14,000人在衝突中喪生。

未解決的關鍵問題

明斯克協議的簽訂非常倉促。俄羅斯是簽署國，但它在衝突中的角色並未被承認。事實上，「俄羅斯」這個詞並沒有出現在簽署文本中的任何地方。從那時起，克里姆林宮就可以自稱說他只是一名「觀察員」，因此一切交由烏克蘭政府跟烏東叛軍雙方達成協議（儘管有證據顯示俄羅斯支持分裂分子）。

與此同時，基輔政府卻拒絕直接跟叛軍對話。此外，該協議的用詞非常不精準，俄羅斯跟烏克蘭對協議內容各自有不同的解讀。烏克蘭希望先奪回對國際邊界的控制權後，再在叛軍控制地區舉行地方選舉(它還希望俄羅斯軍隊先前離開。當然，俄羅斯說它在叛軍控制的地區內沒有任何部隊)。

反之，莫斯科則希望在烏克蘭當局重新控制邊境之前、在烏東地區仍被分離主義者控制的情況下即舉行選舉。西方外交家為解決這個問題所作的一切努力迄今毫無結果。

其他問題是什麼？

頓巴斯叛軍控制區的地位從未被確認。基輔的觀點是：該地區應該在聯邦結構內擁有與烏克蘭其他地區相同的自治權。莫斯科則指出《明斯克協議》裡有「頓涅茨克和盧甘斯克地區某些地區的特殊地位」的用語，並將其解釋為允許這些地區擁有自己的警察部隊和司法系統等優勢。

但烏克蘭政府若同意給予頓巴斯地區特殊地位，則難以躲過大部分國民的激反對和責難。2015年，時任烏克蘭總統的波羅申科就有意提出相關的憲法修正案，卻遭到烏克蘭民族主義團體的強烈反對，隨後引發基輔暴亂，導致三名執法人員死亡。

▲▼不少烏克蘭民眾在俄羅斯入侵基輔的威脅下，參加了由格魯吉亞國家軍團準軍事志願部隊成員為平民進行的軍事演習。（圖／路透）

不少烏克蘭民眾在俄羅斯入侵基輔的威脅下，參加了由喬治亞國家軍團準軍事志願部隊成員為平民進行的軍事演習。（圖／路透）

為什麼普丁認為明斯克協議如此重要？

如果以有利於莫斯科的方式來解釋該協議，它可能讓俄方透過頓巴斯的親俄團體保持俄國在烏克蘭影響力，進而控制該地區(而非像在2014年吞併克里米亞時那樣吃相難看)，並且在烏克蘭的國家事務中擁有發言權。

專家們正在猜測俄羅斯的下一步行動。而讓事情更複雜的是：俄羅斯已向數十萬頓巴斯區居民發放護照。這也可能讓俄羅斯透過代理人方式在烏克蘭議會中發揮作用，並且有機會破壞烏克蘭企圖加入北約或歐盟的一切努力。俄羅斯一再重申，若要緩解當前烏東的緊張局勢。必須滿足此一關鍵要求(不讓烏克蘭加入北約、甚至歐盟)。

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
剩台灣能壓下疫情！　醫預言「2手段」不做：2週內會爆掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／戰爭、饑荒、核災：比悲傷更悲傷的烏克蘭

氣象戰：俄軍會在3月底前進攻烏克蘭？

國際火線／綁架求愛！普丁為何要把烏克蘭攬牢牢？

國際火線／戰爭、饑荒、核災：比悲傷更悲傷的烏克蘭

流行歌曲話當年／伯恩斯坦與《西城故事》

北約：不會向烏克蘭派遣作戰部隊　試圖與俄和談解決危機

國際火線／《寧靜海》真的很寧靜！科幻劇是韓劇軟肋？

《神鬼認證》洗腦情節是真的！美中情局人體實驗沒下限

流行歌曲話當年／渣男之歌：陳奕迅的《富士山下》

烏克蘭用美國武器軍演　俄備好「戰爭與和談」兩手策略

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

IVE出道1個月…SHINee Key完美複製舞蹈！　太妍、Uie被嚇傻：怎麼知道？

點燃金雞下蛋煙火夠廢超傻眼　噴射後屁股冒蛋秒爆炸網笑瘋

英國外相赴莫斯科　警告俄國「不選擇和平」恐面臨制裁

輝瑞向日申請批准COVID-19口服藥　最快10日獲准

明斯克協議是什麼？　它是解決烏克蘭危機的出路嗎？

丹麥女王與西班牙國王「宣告確診」　兩人皆輕症

快訊／西班牙國王確診「新冠肺炎」　在宏都拉斯與賴清德同框

趙立堅痛批「澳洲人權」千瘡百孔　原住民被關押佔全國囚犯29%

「台灣之友」斯洛維尼亞總理楊薩新冠篩檢陽性　2個兒子也確診

8歲男童在圖書館偷塞自製書　意外成熱門借閱...館方：求續集

大阪環球影城「飛天翼龍」開一半急停！　30人卡15m高空驚魂50分鐘

48歲新娘嫁7旬老翁被批看上家產　侄子操辦婚禮揭暖心真相

吳東融注重細節　隊長林旺衛放心交棒

影／年後轉職潮來臨！帶槍投靠新東家 當心侵犯營業秘密｜行動法庭 精華｜王偉霖 林志潔 劉怡君

車停路邊打手遊「聽到水聲」！他抬頭驚見「醉漢對副駕」撒尿

女三寶公審警察「臨檢放三角錐」！網看30秒摔車片求：駕照請繳回

英國外相赴莫斯科　警告俄國「不選擇和平」恐面臨制裁

必搶情人節限定美妝！YSL超美紅絲絨氣墊還送花束、美體小舖7款禮盒64折起

輝瑞向日申請批准COVID-19口服藥　最快10日獲准

36歲蒼井優結婚3年懷孕了！大9歲諧星山里亮太今年夏天當爸

俄烏局勢緊張　英國首相強生10日「親訪波蘭」視察駐軍

快訊／台中工廠「深夜大火」！烈焰濃煙狂沖天　3人受困警消急搶救

「三級片始祖」麥家琪46歲近況曝！　 昔全裸床戰吳彥祖…遭酸老怒反擊

國際熱門新聞

即／蘋果突宣布新功能！iPhone變身

8歲男童在圖書館偷塞自製書　意外成熱門借閱

即／西班牙國王確診新冠肺炎　在宏都拉斯與賴清德同框

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

吃半熟豬肉　18歲男體內長滿絛蟲

老校醫35年性侵200女　UCLA付67億和解

丹麥女王與西班牙國王宣告確診　兩人皆輕症

明斯克協議是解決烏東危機的出路嗎？

斬首17歲嫩妻　男笑著提斷頭遊街

中國不甩美國外交抵制　親邀25國曝未來外交方向

大哥假裝陪玩！抱起3歲妹丟下6樓陽台　女童活活摔死

趙立堅痛批「澳洲人權」千瘡百孔

穿衣注意！蚊子最愛4顏色　最新研究曝光

更多熱門

相關新聞

俄烏局勢緊張　英相強生10日親訪波蘭視察駐軍

俄烏局勢緊張　英相強生10日親訪波蘭視察駐軍

俄羅斯與烏克蘭緊張局勢持續升高之際，英國首相強生明天親自出訪波蘭，視察當地駐軍；此外他還將訪問位於比利時布魯塞爾的北大西洋公約組織總部。

台灣不是烏克蘭　要記取經驗避戰

台灣不是烏克蘭　要記取經驗避戰

普丁戲稱烏克蘭是「美女」　疑把性侵當玩笑

普丁戲稱烏克蘭是「美女」　疑把性侵當玩笑

馬克宏：普丁承諾不讓局勢升溫　俄國駁斥

馬克宏：普丁承諾不讓局勢升溫　俄國駁斥

俄烏衝突升溫！俄羅斯6艘海軍軍艦前往黑海

俄烏衝突升溫！俄羅斯6艘海軍軍艦前往黑海

關鍵字：

明斯克協議烏克蘭普丁明斯克協議烏東

讀者迴響

熱門新聞

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

醫曝「2手段」不做：2週內會爆

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！工程師刷三觀

狂剷肥肚肉！「睡前3動作」瘦小腹只要10分鐘

告別遭劈腿情傷　荳荳熱戀小7歲黃宏軒

明金成驟逝　檢警相驗死因出爐

趙駿亞曝明金成遺孀現況「她生完很虛弱」

湯頭最好喝的泡麵？網讚1黑馬：目前心頭好

羅志祥「突公開私訊截圖」隔空開罵他：騙子！

《華燈3》預告3大看點！郭雪芙慘遭下藥凌虐

搬新家怕婆婆住進來！老公巴頭...結局神轉

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面