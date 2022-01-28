　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

流行歌曲話當年／伯恩斯坦與《西城故事》

▲▼《西城故事》劇照。（圖／二十世紀影業提供）

▲▼《西城故事》裡的音樂和舞蹈，充滿強烈節奏感。（圖／二十世紀影業提供）

記者朱錦華／特稿

我第一次讀到伯恩斯坦這個名字，是在作家李歐梵早年的一篇文章裡。文章中形容他指揮時全身顫動、表情十足、肢體語言豐富(大意是如此)。後來我曉得，他就是音樂劇電影經典《西城故事》(West Side Story，香港譯名《西城故事》的作曲者 。

伯恩斯坦(Leonard Bernstein，1918－1990年)是20世紀美國樂壇的泰山北斗，身兼指揮家、作曲家、鋼琴家、教育家於一身。他出生於麻州，雙親是烏克蘭猶太裔移民。他自小就流露音樂天賦，有神童美譽，後來進入哈佛大學攻讀音樂。

1943年11月14日，時任紐約愛樂客座指揮的大師級指揮家華爾特(Bruno Walter)因為感冒無法演出，擔任助理指揮的伯恩斯坦臨危受命，在沒有經過排練的情況下到卡內基音樂廳上台代打，指揮了舒曼、華格納、史特勞斯等名家曲目。這場指揮也是他公開演出的處女秀。第二天，《紐約時報》在頭版報導了這則故事，並且形容它是「美好的美國成功故事」。

1957年他被聘任為紐約愛樂的音樂總監，從此開創了他本身和紐約愛樂的黃金年代。就在前一年的1956年，卡拉揚(Herbert von Karajan)接替辭世的大師福特萬格勒(Wilhelm Furtwängler)，成為柏林愛樂首席指揮。美、歐古典樂壇兩大偶像明星於焉誕生，成為一時瑜亮(有趣的是，兩人還長得真的有點像）。不過，兩人的指揮風格大相逕庭：伯恩斯坦熱情奔放，卡拉揚則冷靜嚴謹。

除了指揮之外，伯恩斯坦還是一位古典音樂的推廣教育家。憑著他的偶像魅力，在1960代「披頭四」旋風橫掃全球之際，他的努力總算保住了古典音樂在美國的一炷香火(如今網路上還可以看到他在推廣課堂上，邊彈鋼琴邊哼唱「披頭四」名曲《挪威的森林》的影片，可謂用心良苦)。

▲大藝術家伯恩斯坦(Leonard Bernstein， 。（圖／路透）

美國樂壇的巨人：伯恩斯坦。（圖／路透）

另一方面，他也是拉抬馬勒(Gustav Mahler)「成名」的大功臣。馬勒有今天如此崇高的地位和廣泛知名度，伯恩斯坦功不可沒。1984年起，年暮的伯恩斯坦分別跟維也納愛樂、紐約愛樂、阿姆斯特丹大會堂管弦樂團合作，第二度挑戰灌錄《馬勒交響曲全集》(DG出版)，毅力和氣魄驚人。此外，伯恩斯坦還分別於1966年和1972年兩度錄灌馬勒從李白詩歌裡汲取靈感的交響曲《大地之歌》(Das Lied von der Erde)。1966年那一次，擔任男中音的是傳奇巨星費雪迪斯考(Dietrich Fischer Dieskau)。

當然，伯恩斯坦在樂壇的另外一項重大成就，是他留下少傳世作品。生平除了創作出3首交響曲之外，更跨界創作了一齣輕歌劇《憨第德》(Candide，取材自伏爾泰的同名諷刺小說）、以及兩齣百老匯音樂劇。其一是描述三名水兵「紐約一日遊」的《錦埔春色》(On the Town)；另一齣，就是全球知名的《西城故事》了。

最早提出這個構想的，是著名編舞家傑洛姆羅賓斯(Jerome Robbins)。1949年時，羅賓斯接觸了伯恩斯坦和編劇家亞瑟勞倫茨(Arthur Laurents)，建議把莎士比亞的《羅密歐與茱麗葉》改編為當代音樂劇，並且提議把劇情聚焦在一個愛爾蘭天主教家庭和一個住在曼哈頓下東城的猶太家庭之間的衝突(他們三人都是猶太裔)。

勞倫茨同意了，並且寫出了第一稿，取名為《東城故事》，伯恩斯坦希望以歌劇的形式呈現這部作品，但羅賓斯與勞倫茨反對。後來因為意見分歧，這個劇本被擱置了將近五年。直到1955年，三人終於化解分歧，重拾這個劇本。接著，年輕作曲家／作詞家史蒂芬桑德漢姆(Stephen Sondheim)獲邀加入創作團隊。

之後，勞倫茲與伯恩斯坦因各自工作的關係跑到好萊塢。前者主動聯絡，兩人在比佛利山飯店見面。因為早報頭版報導了當時一則很轟動的幫派爭地盤新聞，把兩人的話題引向了青少年集團犯罪。伯恩斯坦建議將《東城故事》的背景設在洛杉磯，勞倫茲則覺得相較於美國西岸和墨西哥裔美國人，他對紐約哈林區及波多黎各裔美國人更熟悉。 兩人聯繫了羅賓斯，後者支持以拉丁節拍風格來呈現這齣音樂劇。

▲▼《西城故事》劇照。（圖／二十世紀影業提供）

儘管當時伯恩斯坦和勞倫茲都被美國政府列入親共分子的黑名單；相對的，羅賓斯卻跟眾議院的「非美活動委員會」合作抓「匪諜」，但是三人還是合作愉快。後來，在桑德漢姆建議下，該劇易名為《西城故事》。

桑德漢姆更服說他的好友、著名製作人哈爾普林斯(Hal Prince)扛起製作重任，普林斯開始籌集資金、並削減預算。羅賓斯一度宣布不想為該劇編舞，但在普林斯力勸下，他終於回心轉意，最終讓《西城故事》裡的舞蹈比以往任何一齣百老匯音樂劇都要多。

最初在考慮演員陣容時，勞倫茨希望找來一代偶像詹姆斯狄恩(James Dean）飾演劇中的男主角東尼(Tony)。遺憾的是，事還沒成，狄恩即因車禍猝逝。這可能是百老匯史上最大的殘念。

伯恩斯坦跟他的前輩喬治蓋希文(George Gershwin，1898－1937年)很像：兩人都是猶太裔美國人、都是古典音樂和百老匯的跨界高手，更致力於提升美國本土音樂，把古典音樂跟爵士樂、藍調融合在一起。從《西城故事》裡生猛、充滿節奏感的音樂，可以發現蓋希文對伯恩斯坦的強烈影響；劇中的《美國》(America)、《今夜》(Tonight)等曲目，尤其讓人感情澎湃。

不過，似乎有更多人熟悉伯思坦的音樂。當然，這跟《西城故事》二度被搬上銀幕，流行更廣、被更多人聽到有關。更何況，第二個電影版本的導演，是望重影壇的史蒂芬史匹柏？

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
486先生道歉「下次請吃飯」挨轟！三度滅火：我真是白癡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國際火線／戰爭、饑荒、核災：比悲傷更悲傷的烏克蘭

國際火線／綁架求愛！普丁為何要把烏克蘭攬牢牢？

流行歌曲話當年／渣男之歌：陳奕迅的《富士山下》

流行歌曲話當年／梅艷芳與山口百惠

流行歌曲話當年／《黑道律師文森佐》與《鄉村騎士》

流行歌曲話當年／《魷魚遊戲》與Fly Me To The Moon

國際火線／從《長津湖》看台灣命運的逆轉

國際火線／《電影之神》：山田洋次致日本電影的輓歌

國際火線／《寧靜海》真的很寧靜！科幻劇是韓劇軟肋？

《神鬼認證》洗腦情節是真的！美中情局人體實驗沒下限

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

《大嘻哈時代》選手被控性侵硬上！ 對方求饒還遭言語辱罵

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

最高齡！90歲老肺魚愛撒嬌　喜歡被摸肚肚同時有鰓、肺

Sandy首配音...黃子佼一度以為「她被換掉嗎」　「會邀泱泱嗎？」盧廣仲：盒盒盒

女偶像「約砲海量粉絲」性愛片瘋傳！　不堪真相被挖出…網一看傻眼了

《彭博》公布1月防疫韌性「台灣進步18名」　排名第8超車南韓

馬斯克：特斯拉2年內不推新車「拚全自駕和機器人」

流行歌曲話當年／伯恩斯坦與《西城故事》

立陶宛總統呼籲內閣　解決「台灣代表處」名稱問題

美國2021年第4季GDP「爆增6.9%」　1984年以來的最佳表現

彭博社分社長讚：台灣「經濟成長率6.3%」　就像回到了90年代水準

老公失聯12天搞二婚　四寶媽作家過勞流產，一年後得知真相心碎

聯準會放鷹釋出「3月升息」訊號　4大關鍵重點一次看

銀河系詭現神秘訊號！每18分鐘能量爆衝1次　疑是超靠近地球新天體

Omicron威力猛！　馬來西亞單日新增確診再飆破5000例

騎士摔車「瞬間爬起狂衝」！8秒驚險逃死　網冷汗：軟腳就完蛋了

刮刮樂怎選容易中？彩券行店員曝「發財秘招」！網驚：以前都買錯

影／羅霈穎猝逝留4億！不婚不生族如何立遺囑｜行動法庭 精華｜蘇家宏

WSBL封關戰大驚奇　台元5連勝與國泰並列例行賽龍頭

《彭博》公布1月防疫韌性「台灣進步18名」　排名第8超車南韓

野生「水行俠」恢單後身材大走鐘！分居老婆獨自住露營車

證券期貨業可到中國設子公司！　金管會拚6月完成修法

馬斯克：特斯拉2年內不推新車「拚全自駕和機器人」

美國27種子柯林斯橫掃前法網冠軍　決賽對手球后巴蒂讚她凶狠

流行歌曲話當年／伯恩斯坦與《西城故事》

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

國際熱門新聞

立陶宛總統呼籲內閣　解決台灣代表處名稱問題

辣媽淪性奴被20男硬上　遭凌虐後竟被丟包等死

馬斯克：特斯拉2年內拚全自駕和機器人

四寶媽作家

世紀韻事：伯恩斯坦與《西城故事》

銀河系詭現神秘訊號！每18分鐘能量爆衝1次

彭博社分社長：台灣經濟成長率6.3%　像90年代

美國2021年第4季GDP爆增6.9%　1984年以來最佳

已婚女拒愛遭報復！她被輪流性侵後遊街示眾

1月防疫韌性「台灣進步18名」　排名第8超車南韓

莫德納加強劑半年後效力降6.3倍

聯準會放鷹釋出「3月升息」訊號　4大關鍵重點一次看

9歲童爽當富豪　生日禮物是一棟豪宅

木乃伊內首見「胎兒」！完美保存2000年

更多熱門

相關新聞

獨／大導史匹柏與新版白雪公主尬歌 笑稱「3C毀滅者」

獨／大導史匹柏與新版白雪公主尬歌 笑稱「3C毀滅者」

金獎導演史蒂芬史匹柏攜帶歌舞片強勢回歸！首次執導歌舞片就挑戰經典音樂劇《西城故事》，將百老匯巨作搬上大銀幕。電影於北美上映開出紅盤之外，也於金球獎奪下音樂喜劇類最佳女主角（瑞秋曾格勒）、最佳女配角（亞莉安娜黛博塞），以及最佳音樂喜劇類影片，與《犬山記》並列本屆金球獎最大贏家，可謂氣勢如虹。

史匹柏《西城故事》首度拍歌舞片

史匹柏《西城故事》首度拍歌舞片

渣男之歌：陳奕迅的《富士山下》

渣男之歌：陳奕迅的《富士山下》

流行歌話當年／梅艷芳與山口百惠

流行歌話當年／梅艷芳與山口百惠

《黑道律師文森佐》與鄉村騎士

《黑道律師文森佐》與鄉村騎士

關鍵字：

伯恩斯坦西城故事卡拉揚大地之歌流行歌曲話當年Leonard Bernstein流行歌曲話當年

讀者迴響

熱門新聞

獨／前男友出面控小三　10年前真相被挖出…王思佳回應了

烏干達14學生遭騙來台當黑工！中州科大校長請辭

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

女偶像「約砲海量粉絲」淫片瘋傳！真相被挖網傻眼

「幾歲月薪破5萬？」過來人曝1困境

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

虎年「最強工作運」4星座！命理師：等著升職加薪

黃珊珊稽查酒吧　抓到居家檢疫者

486先生道歉挨轟！三度為抄襲滅火

本土爆地方急匡列！1.6萬人隔離過除夕

女職員「洗手機」中華電信慘虧3529萬

南方雲系北移挾劇烈雨彈！除夕急凍10℃

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

孩子參觀博物館打碎569萬文物！家長賠慘了

澎恰恰再爆跳票400萬　「封鎖債主」合作夥伴提告

更多

最夯影音

更多
聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林

聲林之王3_EP08_PROMO金曲導師加持 動人歌聲渲染聲林
Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

Toyz詐賭300萬現場影片曝光　偷拔「特殊隱眼」丟地上被抓包

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

莎莎突PO寶寶符號：我有了！　狂收「恭喜訊息」揭肚皮真相

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

曼谷全名超長！泰國人都記不清　167個字母「僅2人能完整唸出」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面