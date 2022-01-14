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《神鬼認證》洗腦情節是真的！美中情局人體實驗沒下限

▲▼洗腦。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲洗腦。（示意圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

丹麥廣播公司（DR）最近播出一部紀錄片《尋找自我》（The Search for Myself）， 裡面曝光了上世紀60年代美國中央情報局（CIA）最秘密資助一項人體實驗的「黑歷史」。 在這項長達數十年的人體實驗計畫中，311名丹麥兒童在不知情的情況下被當作精神分裂研究的實驗對象。

DR同時揭露，當人們試圖調閱相關資料時，存放著部分研究資料的丹麥「格洛斯楚普精神病學中心」（Mental Health Centre Glostrup）開始銷毀這些檔案。事實上，這項讓人震驚的兒童實驗計畫，僅是美國人體實驗計畫的冰山一角而已。

1950年代起到70年代這20多年間裡，中情局因為擔心中共率先研發出洗腦士兵的科技，於是開始秘密進行相關科技的研究計畫，希望研究出一套控制人腦的方法，即惡名昭彰的MKUltra計畫（Project MKUltra），該計畫試圖實現精神心智控制，也就是「洗腦」。內容包含超過100項人體實驗，手段之殘忍令人毛骨悚然。電影《神鬼認證：最後通牒》（The Bourne Ultimatum）裡，當中提到「絆腳石計畫」的戰士訓練情節，即以MKUltra計畫內容為藍本。

《神鬼認證：傑森包恩》麥特戴蒙。（圖／環球提供）

▲▼《神鬼認證》電影中的戰士訓練情節，都是有根據的。（圖／環球提供）

《華盛頓郵報》、《紐約時報》、英國《衛報》等都曾報導過這宗駭人聽聞的醜聞。 美國人認為，精神控制技術大有可為，可以用來控制人類思想、訓練間諜對抗敵國；更可以用作刑訊手段來獲取有效情報。為此，中情局在國內外都展開MKUltra實驗計畫。當中，MK是中情局技術服務處的代號，Ultra則意指絕密。為推進研究，中情局秘密支持了80多家機構展開相關實驗，包括大學、醫院、監獄和製藥公司等 。

「洗腦」大家聽得耳朵都長繭了，但實際上是如何進行的呢？ 美國記者金澤爾（Stephen Kinzer）長期研究MKUltra計畫，並著有《首席毒師：席尼戈特利布以及中情局尋求精神控制》（Poisoner in Chief: Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control）一書。

他接受美國「國家公共廣播電台」（NPR）訪問時透露，該計畫的負責人戈特利布認為「洗腦」應該分為兩個步驟：第一，你必須毀掉實驗對象現有的思想意識；第二，你必須找到一種方法將新的思想灌進實驗對象腦袋中的空白中。然而，第二個步驟並未取得多大進展，第一步驟的研究倒是做了很多。為了摧毀現有思想，實現控制對方心智的目的，中情局無所不用其極的使催眠、感覺剝奪、隔離、性虐待等各種方法。藥物的使用更被認為是實現心智控制的有效手段。其中，無色無味但藥效驚人的迷幻藥（LSD）擔任了主要角色。

《衛報》報導，戈特利布想要知道，一個人最多能服用多大劑量的LSD，會不會最終突破極限值讓這個人的精神完全被摧毀？中情局曾向精神病人、囚犯、妓女、吸毒者提供LSD，因為他們是「無法反抗的人」。《紐約時報》曾記錄了肯塔基州一名精神病患連續服用LSD長達174天的案例。

此外，實驗也瞄準了不知情的普通人。根據美國參議院1977年的一份聽證會檔案指出，中情局用自己的安全屋開設了好幾家「妓院」，對被誘來的人下藥，他們在屋內安裝了雙面鏡和竊聽器，以觀察對方行為、獲得情報以及滿足自己的窺淫慾望。 同時為了探索LSD對不同類型人群的效果，中情局還在正常環境中偷偷地對不知情、非自願的對象使用LSD，例如將LSD混入菸和酒，實驗對象涵蓋各個階層。

事實上，就連中情局的員工也成了實驗對象。《衛報》報導，一名對自己工作感到不安的中情局科學家奧爾森，曾被戈特利布偷偷下藥，數日後在飯店墜樓身亡。 然而，這些危險實驗並未給中情局帶來什麼有價值的資料，LSD的效果被認為是「難以控制」。

除了LSD以外，中情局也嘗試了其他藥物，包括海洛英、嗎啡、麥司卡林（學名三甲氧苯乙胺，俗稱仙人掌毒鹼）等。 金澤爾告訴「國家公共廣播電台」說，在二戰時，德國納粹曾在其三大中心集中營之一的達豪集中營用麥司卡林進行過實驗，中情局於是聘請納粹醫生來進行指導，探索這種藥物對精神控制的作用。中情局還邀請納粹醫生前往美國德特里克堡（Fort Detrick），教導中情局官員對沙林毒氣的相關知識，他們想要瞭解沙林毒氣要花多久時間才能置人於死地。金澤爾說：「MKUltra本質上是日本和納粹集中營工作的延續。」

《神鬼認證：傑森包恩》麥特戴蒙。（圖／環球提供）

MKUltra計畫不止在美國本土進行。為了避免刑事起訴，中情局還在海外設置了秘密關押中心，並在那裡進行更加極端的實驗。金澤爾說，這些基地分布在德國、日本、菲律賓。當地的中情局官員逮捕敵方特工或嫌疑人、甚至只是他們認為「可以被犧牲的人」之後，將他們送進這些秘密關押中心，用盡各種方法折磨他們，試圖讓他們的精神徹底崩潰。 另外《華盛頓郵報》報導，1954年，一支小隊被派往海外，對某些「可以代表共產主義國家」的個體進行實驗。

但從結果論的角度來看，MKUltra計畫相當失敗。實驗對象中有些失憶，有些變成植物人。就算有人真的招供了，證詞的真實性也無從查考。實驗的花費倒是十分龐大。根據1977年參議院聽證會檔案，MKUltra計畫總共計花費數百萬美元。

MKUltra的相關人員終身沒有受到任何懲罰。美國政府就連道歉也是心不甘情不願。《衛報》報導，1975年，那位被下藥之後墜樓身亡的中情局科學家奧爾森的家人，計畫對中情局提告，當時的美國總統福特只好接見了這一家人，並表達歉意。事實上，美國政府更希望能將此這件事掩蓋。當MKUltra醜聞曝光後，中情局立即下令銷毀相關檔案，絕大部分原始檔案均已消失。因此，在這項計畫中究竟有多少人遭到折磨、有多少人因此喪命，均已無從確認。

隱藏在MKUltra計畫裡的罪惡非並已是過眼雲煙。美國今天在全球25個國家和地區設立了200多個生物實驗室，2020年即有烏克蘭政黨指控美國在該國境內的生物實驗室進行著人體實驗。還有多少罪惡未被揭發？被隱藏的真相讓人想到就不寒而慄。

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