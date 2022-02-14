　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣比烏克蘭更重要！　美國應避免對俄、中兩面作戰

▲▼國軍111年春節加強戰備，海軍沱江級沱江艦與塔江艦進行海上分列式操演，前為塔江艦，後為沱江艦。（圖／記者李毓康攝）

中華民國國軍111年春節加強戰備，海軍沱江級沱江艦與塔江艦進行海上分列式操演，前為塔江艦，後為沱江艦。（圖／記者李毓康攝）

國際中心／綜合報導

美國《華爾街日報》13日報導，俄羅斯一旦入侵烏克蘭，將是二戰以來歐洲最嚴重的軍事侵略，並且可能讓美國在歐洲的盟友處於莫斯科的威脅之下。美國的外交決策機構裡有許多人認為，美國對任何此類入侵的正確反應是向歐陸部署大批美軍。如果是這樣，這將是一個嚴重的錯誤。

隨著美軍前往東歐，美國將再也無法負擔把軍力分散部署到世界其他地方的成本。原因很簡單：一個越來越咄咄逼人的中國，是繼美國之後，在國際體系中崛起的最強大國家。從某些方面來看，中國才是目前全球上最大的經濟體。它還建立了一支跟其經濟實力相當的軍隊。

25年前，中國軍隊陳舊落後。但近20多年來，北京政府的國防預算有驚人的增長，更受到高層領導人的敏銳關注，這些因素讓中國人民解放軍銳變為全球最強大的軍隊之一。煥然一新的中國軍隊不僅擁有保衛本土能力，更有投放軍事力量到其也地方的能力。除了擁有全球最多的海軍艦艇數量外，他們還擁有一些「必殺」武器：例如某種類型的極音速導彈，即使是美國迄今仍沒有研發出來。

最迫切的危機是，中國對台灣所形成的戰爭威脅越來越接近驚爆點。中共國家主席習近平已經明確表示，他的「民族復興」綱領，在台灣與大陸統一之前不可能實現。但不管台灣願意與否，統一大業是大陸必然要完成的。儘管美國可能介入，解放軍對拿下台灣的能力依然信心日增。

▲▼美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

美俄即將在烏克蘭對決？圖為美國總統拜登(左)與俄羅斯總統普丁。(圖／路透)

鑑於中國強大的軍事和經濟實力，中國領導人有理由懷疑美國或任何國家，是否會對入侵台灣作出實質上的回應。為了顯示其決心，習近平之前曾警告說，任何阻礙中國前進的「外國勢力」，都會因為撞向由14億中國人民建構的鋼鐵長城而碰得「頭破血流」。

美國之前曾信旦旦會保衛台灣；為此他們不得不對中共犯台有所反應，以保住美國作為自由和開放印太地區聯盟領導人的信譽。從軍事角度來看，台灣是西太平洋第一島鏈的重要一環。如果台灣落入中國之手，美國將更難保衛日本和菲律賓等重要盟友，而中國將可以把他們的海軍、空軍和其他力量投放到美國及其領土附近。

台灣也是一台「經濟發電機」，是美國第九大貿易夥伴，甚至幾乎壟斷了最先進的半導體技術。一旦台灣被中國統一，美國肯定會失去獲得這些技術的機會。拜登政府本月時曾下令向東歐增兵6,000多人，可能還有更多在奔赴途中。這些部署將牽動為保護美軍所需、大量的空中、太空、海軍以及後勤支援。而這些軍力正是保衛台灣所需要的力量。

然而，跟俄羅斯或中國作戰所需的關鍵性軍事資源：彈藥、尖端的航空、潛艇以及情報、監視和偵察能力，目前都陷於不足狀態。例如，匿蹤重型轟炸機是美國「軍力皇冠上的珍珠」，但整個空軍裡只有20架。如果烏克蘭爆發戰爭，吸走了美軍的軍力，美國將缺確乏防衛台灣和跟中國對抗的能力。

▲▼烏克蘭的婦女和男童也正在學習如何使用武器來對抗入侵的俄軍。（圖／路透）

烏克蘭婦女和男童也正在學習如何使用武器來對抗入侵的俄軍。（圖／路透）

五角大廈新聞秘書柯比(John Kirby)最近說過，美國可以同時對俄羅斯和中國作戰，就像「邊走路邊嚼口香糖」那樣。這是一種錯覺。向歐洲輸送更多軍事資源，絕對就是分散軍力。美國不應增加在歐洲的軍力部署，相反的，是應該削減。

確保歐洲的防禦，仍有一個可行的替代方案：歐洲人自己站出來為自己做更多的事情，特別是在部署傳統武器方面。這完全在歐洲的能力範圍之內，因為北約國家的綜合經濟實力，事實上讓俄羅斯相形見絀。北約盟國在軍事上的花費遠遠超過俄羅斯。為了幫助歐洲盟友，美國可以提供各種形式的支持，包括致命武器、同時透過提供尖端及可替代的軍事能力，繼續鞏固北約的防禦。美國還可以繼續把他們的核武威懾力擴量擴展到北約。

美國是應該承諾會繼續致力於北約的防禦，但關鍵資源的運用卻是在亞洲，特別是保留著為台灣一旦遭受攻擊時進行主要的戰鬥。擊退中國在亞洲的主導能力，比在歐洲發生的任何事情都更重要。說白了：台灣比烏克蘭更重要。

美國的歐洲盟友對抗俄羅斯，比美國的亞洲盟友對付中國更有優勢。不能讓中國誤以為：美國分心闗注烏克蘭，為他們提供了入侵台灣的機會。無論有沒有烏克蘭危機，美國對的關注都不能片刻分心。

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
快訊／威力彩12.1億一注獨得！獎落這縣市
屏東男被逼住旅館！付不出27K遭衛生局嗆「去借錢」　縣府回應
周杰倫下廚煮情人節大餐！　「菜色超親民」昆凌甜讚
元宵節「15個禁忌」大公開　專家：不可以剪髮、逗弄小鳥
肥宅遭狠甩後鏟肉成功！撞臉男團成員對比照曝
陳子璇情人節辦離婚！曬新身分證「終結與高國華10年婚」
KID洩真面目「東區妹仔爆哭」！　刪文真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭、台灣危機夾殺　拜登面臨生死交戰抉擇

明斯克協議是什麼？　它是解決烏克蘭危機的出路嗎？

氣象戰：俄軍會在3月底前進攻烏克蘭？

國際火線／綁架求愛！普丁為何要把烏克蘭攬牢牢？

國際火線／戰爭、饑荒、核災：比悲傷更悲傷的烏克蘭

國際火線／《寧靜海》真的很寧靜！科幻劇是韓劇軟肋？

《神鬼認證》洗腦情節是真的！美中情局人體實驗沒下限

流行歌曲話當年／伯恩斯坦與《西城故事》

烏克蘭用美國武器軍演　俄備好「戰爭與和談」兩手策略

連千毅直播正妹賣貼身二手衣！　「特殊配件」狂銷20組登冠軍

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

機長講話「含滷蛋」回覆慢半拍　航空管制員爆氣：我要投訴你

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

騎士山路遇「雞群突襲」擋路　沿途慘叫不停！比雞叫還大聲

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

查爾斯王儲夫人卡蜜拉「新冠確診」　正在自主隔離中

俄羅斯將接受烏克蘭「拒加北約」：有助於制定更有意義的回應

台灣比烏克蘭更重要！　美國應避免對俄、中兩面作戰

法國南部城市發生嚴重「爆炸案」　至少7人死亡

放學途中書包被搶！少年「用可樂談判」反被猴子猛追　爆笑過程曝

驚悚影片曝！數百隻鳥突像「整團黑球」詭異下墜　鳥屍遍布住宅區

韓總統候選人尹錫悅無禮舉動曝！搭火車皮鞋爽翹無人座位

和普丁交情最深！　芬蘭總統透露「他心態變了」有可能開戰

美俄通話也沒用！　普丁發言人曝：兩國關係「已躺平在地上」

肥宅遭女友狠甩！怒鏟肉成功逆襲「撞臉男團成員」　超狂對比照曝

西洋情人節127對登記結婚　新北戶所浪漫婚攝背板送祝福

快訊／威力彩12.1億一注獨得！獎落台中大甲　最棒的情人節禮物

露營玩家看過來！　公路總局函示：車頂帳、車邊帳可免拆驗車

台南青年買得起房子嗎？　陳以信抨擊台南房地產成交價6都第一

巧克力真能提升戀愛感？營養師曝「6大好處」，快吃起來！

高嘉瑜情人節喊「要好好愛自己」　鄧佳華亂入惹怒網友

TRASH首唱北流「早鳥票秒殺」　興奮喊：說不緊張是騙人的！

2022台北國際體育用品展串接智慧健身房、戶外體驗區運動生態圈

拜月老、賞花燈　新北燈會陪你度過浪漫情人節

宥勝突襲送情人節驚喜！衝到台中又回台北：就是要當天才有感覺嘛

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

重大讓步！烏克蘭大使：可能放棄加入北約

「這症狀」持續3天恐已染Omicron

中樂透毀一生！花光9億吸毒吸到死

殘忍餵食秀瘋傳！狗狗慘遭鱷魚「張嘴狠咬」

烏克蘭台灣留學生：沒有人要離開

受災戶睡醒收到86兆支票　他笑：快超越馬斯克

烏克蘭緊急公布「逃難路線」！

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

俄國將接受烏克蘭拒加北約：有助更有意義的回應

到女友家準備提親！他見熟悉遺照痛哭

烏克蘭不忍了！要求俄羅斯48小時內進行會談

芬蘭總統：普丁心態變了　有可能開戰

悚！數百黑鳥飛空中「集體墜機」鳥屍遍布

更多熱門

相關新聞

俄國將接受烏克蘭拒加北約：有助更有意義的回應

俄國將接受烏克蘭拒加北約：有助更有意義的回應

烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）指出，為了避免與俄羅斯發生戰爭，烏克蘭可能放棄加入北約（NATO）。這段發言引發外界高度關注，因為一旦成真，這將是基輔政府對莫斯科的重大讓步。對此克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，將有助於更有意義的回應。

芬蘭總統：普丁心態變了　有可能開戰

芬蘭總統：普丁心態變了　有可能開戰

普丁發言人：美俄關係已躺平在地上

普丁發言人：美俄關係已躺平在地上

外交部：中國駐烏克蘭使領館目前正常工作

外交部：中國駐烏克蘭使領館目前正常工作

三星、LG撤出烏克蘭　總統文在寅喊話

三星、LG撤出烏克蘭　總統文在寅喊話

關鍵字：

台灣烏克蘭俄羅斯美國兩面作戰

讀者迴響

熱門新聞

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

依依首曬納豆病床照！

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

滴妹難得解放東西半球！

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

雷／貝童彤落選沒上場「當場變臉」

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

更多

最夯影音

更多
日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面