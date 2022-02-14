台灣比烏克蘭更重要！　美國應避免對俄、中兩面作戰

▲中華民國國軍111年春節加強戰備，海軍沱江級沱江艦與塔江艦進行海上分列式操演，前為塔江艦，後為沱江艦。（圖／記者李毓康攝）

國際中心／綜合報導

美國《華爾街日報》13日報導，俄羅斯一旦入侵烏克蘭，將是二戰以來歐洲最嚴重的軍事侵略，並且可能讓美國在歐洲的盟友處於莫斯科的威脅之下。美國的外交決策機構裡有許多人認為，美國對任何此類入侵的正確反應是向歐陸部署大批美軍。如果是這樣，這將是一個嚴重的錯誤。

隨著美軍前往東歐，美國將再也無法負擔把軍力分散部署到世界其他地方的成本。原因很簡單：一個越來越咄咄逼人的中國，是繼美國之後，在國際體系中崛起的最強大國家。從某些方面來看，中國才是目前全球上最大的經濟體。它還建立了一支跟其經濟實力相當的軍隊。

25年前，中國軍隊陳舊落後。但近20多年來，北京政府的國防預算有驚人的增長，更受到高層領導人的敏銳關注，這些因素讓中國人民解放軍銳變為全球最強大的軍隊之一。煥然一新的中國軍隊不僅擁有保衛本土能力，更有投放軍事力量到其也地方的能力。除了擁有全球最多的海軍艦艇數量外，他們還擁有一些「必殺」武器：例如某種類型的極音速導彈，即使是美國迄今仍沒有研發出來。

最迫切的危機是，中國對台灣所形成的戰爭威脅越來越接近驚爆點。中共國家主席習近平已經明確表示，他的「民族復興」綱領，在台灣與大陸統一之前不可能實現。但不管台灣願意與否，統一大業是大陸必然要完成的。儘管美國可能介入，解放軍對拿下台灣的能力依然信心日增。

▲美俄即將在烏克蘭對決？圖為美國總統拜登(左)與俄羅斯總統普丁。(圖／路透)

鑑於中國強大的軍事和經濟實力，中國領導人有理由懷疑美國或任何國家，是否會對入侵台灣作出實質上的回應。為了顯示其決心，習近平之前曾警告說，任何阻礙中國前進的「外國勢力」，都會因為撞向由14億中國人民建構的鋼鐵長城而碰得「頭破血流」。

美國之前曾信旦旦會保衛台灣；為此他們不得不對中共犯台有所反應，以保住美國作為自由和開放印太地區聯盟領導人的信譽。從軍事角度來看，台灣是西太平洋第一島鏈的重要一環。如果台灣落入中國之手，美國將更難保衛日本和菲律賓等重要盟友，而中國將可以把他們的海軍、空軍和其他力量投放到美國及其領土附近。

台灣也是一台「經濟發電機」，是美國第九大貿易夥伴，甚至幾乎壟斷了最先進的半導體技術。一旦台灣被中國統一，美國肯定會失去獲得這些技術的機會。拜登政府本月時曾下令向東歐增兵6,000多人，可能還有更多在奔赴途中。這些部署將牽動為保護美軍所需、大量的空中、太空、海軍以及後勤支援。而這些軍力正是保衛台灣所需要的力量。

然而，跟俄羅斯或中國作戰所需的關鍵性軍事資源：彈藥、尖端的航空、潛艇以及情報、監視和偵察能力，目前都陷於不足狀態。例如，匿蹤重型轟炸機是美國「軍力皇冠上的珍珠」，但整個空軍裡只有20架。如果烏克蘭爆發戰爭，吸走了美軍的軍力，美國將缺確乏防衛台灣和跟中國對抗的能力。

▲烏克蘭婦女和男童也正在學習如何使用武器來對抗入侵的俄軍。（圖／路透）

五角大廈新聞秘書柯比(John Kirby)最近說過，美國可以同時對俄羅斯和中國作戰，就像「邊走路邊嚼口香糖」那樣。這是一種錯覺。向歐洲輸送更多軍事資源，絕對就是分散軍力。美國不應增加在歐洲的軍力部署，相反的，是應該削減。

確保歐洲的防禦，仍有一個可行的替代方案：歐洲人自己站出來為自己做更多的事情，特別是在部署傳統武器方面。這完全在歐洲的能力範圍之內，因為北約國家的綜合經濟實力，事實上讓俄羅斯相形見絀。北約盟國在軍事上的花費遠遠超過俄羅斯。為了幫助歐洲盟友，美國可以提供各種形式的支持，包括致命武器、同時透過提供尖端及可替代的軍事能力，繼續鞏固北約的防禦。美國還可以繼續把他們的核武威懾力擴量擴展到北約。

美國是應該承諾會繼續致力於北約的防禦，但關鍵資源的運用卻是在亞洲，特別是保留著為台灣一旦遭受攻擊時進行主要的戰鬥。擊退中國在亞洲的主導能力，比在歐洲發生的任何事情都更重要。說白了：台灣比烏克蘭更重要。

美國的歐洲盟友對抗俄羅斯，比美國的亞洲盟友對付中國更有優勢。不能讓中國誤以為：美國分心闗注烏克蘭，為他們提供了入侵台灣的機會。無論有沒有烏克蘭危機，美國對的關注都不能片刻分心。