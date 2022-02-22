兵行險著：跟普丁舉行峰會，將是拜登的政治豪賭？

▲兩大強權領導人即將面對面交鋒：俄羅斯總統普丁(左)與美國總統拜登。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

白宮發言人莎琪(Jen Psaki)發表聲明說，美國總統拜登原則上已同意跟俄羅斯總統普丁再度會晤；如果俄軍放棄入侵烏克蘭的話。她透露，上述峰會將在2月24日美國國務卿布林肯會晤俄羅斯外長拉夫羅夫後敲定細節。

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，拜登見普丁意在外交政策上取得標誌性的勝利。然而，其效果可能會造成適得其反，讓拜登此舉面臨巨大的政治和戰略風險。

拜登上周語不驚人死不休的聲稱俄羅斯將在某天入侵烏克蘭，如今突然願意扮演和使者，可能是希望為和平作出最後努力。由法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)斡旋的這次會議最後是否能夠舉行，仍然充滿變數。

白宮表示，只有在「沒有發生入侵的情況下」兩位領導人才可能會面，任何峰會都取決於布林肯與拉夫羅夫在歐洲的會談結果。莎琪同時透露，美俄峰會尚未敲定舉行的時間表和地點。她也強調，如果俄羅斯選擇入侵烏克蘭，美國將施加「迅速而嚴厲的制裁」。

俄羅斯似乎仍在為全面攻擊進行準備。由於衝突各方(俄羅斯、烏克蘭和西方盟國)彼此極度不信任，這意味著美、俄的外交突破最終很可能一事無成。

目前仍有逾15萬人的俄羅斯部隊處在高度戒備下部署於烏克蘭邊界，局勢非常緊張，當地爆發的一次小衝突即可能引爆更廣泛的軍事衝突、並導致外交停擺。

▲ 烏克蘭士兵在東部頓內茨克地區進行演練。（圖／達志影像／美聯社）

美國及其盟國也意識到普丁願意和談，可能並非不是因為他在對峙方僵局中退縮，而是在尋求一種方法，在入侵之前對美國及其盟進行分化和離間。如果普丁確實延後了對烏克蘭的入侵，這將被視為白宮的暫時成功，消弭即將爆發的戰禍，因此，包括拜登在內，任何人都有責任作出嘗試。

拜登的政治豪賭

但即使美俄舉行峰會，它也將是拜登的一場重大豪賭。鷹派共和黨人肯定會指責他意在安撫普丁這位俄羅斯強人，並鼓勵他拿烏克蘭當「人質」的侵略行為。如果跟普丁的會談失敗、最終仍爆發俄軍入侵，拜登勢必被指控軟弱無能。

任何沒有事先為會談成功作出全面規劃策劃的峰會，都是一種風險極高的政治走鋼索行為。拜登的聲望實在承受不起再一次的重挫。他的民調支持率持續下滑，而去年美國從阿富汗一團糟的撤軍後果，更削弱了他的大國元首威望。

儘管如此，拜登總統還是不得不作出最艱難的決定。如果拜登拒絕會面、而後烏克蘭真的爆發戰爭，他將被指責沒有在外交上作出最大的努力。拜登還有一頂潛在的保護傘：一旦普丁打退堂鼓不願舉行峰會，就會讓拜登擺脫政治困境。

布林肯有效地解釋了總統對外交的開放態度(儘管之前他曾信誓旦旦的說，俄軍的入侵已迫在眉睫)。布林肯告訴CNN記者巴殊(Dana Bash)說：「我們相信普丁總統已經作出了入侵決定，但在坦克真正出動和飛機起飛之前，我們將利用每一個機會和每一分鐘，看看是否仍然可以透過外交讓普丁總統打消入侵決定。」

然而，上述白宮在聲明中說拜登「原則上」對峰會持開放態。這種語帶保留的口氣，不僅源於對俄羅斯達成和平誠意的懷疑，似乎也是為了讓拜登避免受到國內的政治攻擊。

美國的確有理由冒險一試。儘管烏克蘭並非北約成員國，美國沒有必出兵保護它，但拜登仍然會為了國內的理由，避免讓烏克蘭爆發戰爭。俄羅斯的任何入侵都可能導致已經飆漲的油價和通膨率繼續飆升，這可能進一步重創民主黨在期中選舉獲勝的機會。

拜登落入普京擺布的棋局嗎？

除了可能承擔巨大的政治風險外，拜登如果跟普丁會面，他還將冒著險惡的地緣政治挫敗。有一種理論說：普丁在烏克蘭邊境鏖兵，意在恢復克里姆林宮在冷戰時期跟美國同等的威望。從本質上來說，拜登願意和談是提供了這個平台給普丁。儘管華府裡有許多人認為俄羅斯的國力已今非昔比，它仍然擁有強大的核武庫！

▲來自烏克蘭分離主義地區的撤離居民，擠在俄國羅斯托夫地區的臨時住宿中心，欲提交相關文件。（圖／路透）

水火不容

任何會造成普丁跟拜登談失敗的最根本威脅，是雙方立場的水火不容。俄羅斯要求保證永遠不允許烏克蘭加入北約，並希望北約將武器和軍隊撤出曾經處於鐵幕之內的今日北約成員國，如波蘭、匈牙利和羅馬尼亞。對於西方來說，這種條件是不可讓渡的，而且這該由各個成員國來決定自己的命運。

美國並不理會俄羅斯的警告，把冷戰後的「北約東擴」，定位為純粹的防禦性聯盟。此一立場在西方國家的眼中可能是有道理的，但它並沒有考慮到的俄羅斯自尊心，這正是普丁在蘇聯解體後、為重塑冷戰世界所努力的根源。

在多次試圖破壞烏克蘭穩定的過程中，這位俄羅斯強人也明確表示，他絕不允許烏克蘭這個前蘇聯加盟共和國在意識形態上向西方和北約傾斜。因此，任何讓步都可能損害他的歷史使命，讓他難以接受。

但是，如果普丁最後判定入侵烏克蘭的代價難以承受，拜登或許能夠為普丁提供另一個獲得外交成就的機會：包括就軍備控制、遏止網路攻擊、禁止核武擴散等諸多問題這行談判，這些都可以使雙方更加安全。

問題是，美、俄在這些議題上的立場向來也是互不退讓的。這就說明了為什麼拜登和普丁的峰會被視為是試探性的，而且為什麼不太可能成功。

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