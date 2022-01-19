國際火線／《寧靜海》真的很寧靜！科幻劇是韓劇軟肋？

▲孔劉、裴斗娜主演的科幻驚悚劇《寧靜海》。（圖／Netflix提供）

記者朱錦華／特稿

去年平安夜，孔劉與裴斗娜主演、萬眾劇迷期待的科幻驚悚劇《寧靜海》在串流平台Netflix上線。觀眾看完後的普遍反應是：劇如其名，真的很「寧靜」。將近20年來，韓劇的魅力橫掃亞洲各大市場，其劇種無論是愛情、喜劇、驚悚、諜報、犯罪，都是作品數量既大，又迭有佳作。唯獨科幻劇產量既少，更缺乏一齣撐起場面的代表作。

《寧靜海》已非第一齣雷聲大雨點小、反應不如預期的科幻韓劇。以近期為例，它已是這類型韓劇的「連三摃」(龜) 。去年2月時，韓國有線電視頻道tvN推出了一部科幻劇《L.U.C.A.: The Beginning》(劇名是Last Universal Common Ancestor的縮寫，意指「生物的共同祖先」)。劇的內容涉及「硬科幻」(Hard Science Fiction，追求可實現科學的細節或準確是它的特色)，主打的哏是近數十來很夯、透過基因剪輯創造出來的「設計嬰兒」(designer baby)。

該劇有點像李安的《綠巨人》：一名科學家父親利用基因剪輯技術、集合多種動物的特性，創造出一名憤怒時力大無窮、還會放電的超級人類！點子是不錯。無奈多數韓劇免不了都要讓男女角大談一場戀愛。這齣劇更讓男女主角生了孩子！於是，故事的後半段逐漸變成了家庭倫理劇，男主角跟退職警花的女主角不斷爭奪孩子的監護權，讓人以為在看韓版的《克拉瑪對克拉瑪》，所有科幻的東西，逐漸消弭於無形。

▲科幻動作韓劇《L.U.C.A.: The Beginning》。（圖／翻攝自IMBD)

《L.U.C.A.: The Beginning》推出之初，劇迷的期待值還不算太高 ，所以後續的反彈聲浪也還好。但比它晚兩個星期推出的《薛西弗斯的神話》(Sisyphus: the myth)，遭遇就很不一樣了。這齣耗資200億韓圜的科幻劇是衛星有線電視台JTBC宣傳為「水木迷你連續劇10周年特別企劃」的作品，找來曹承佑、朴信惠這對俊男美女兼人氣偶像擔綱，因此未播出就備受關注。

這齣劇野心很大，主打「時空攔截」(Time Heist)的哏，內容描述人在2035年的女主角姜瑞海乘搭一台名叫Uploader(上傳者)的時光機回到2020年去搶救發明時光機的天才工程師韓泰術(曹承佑飾)，以避免椄下來爆發核戰和世界末日。 劇中處處可見《魔鬼終結者2》、《超時空攔截》(Predestination)、《復仇者聯盟4：終局之戰》、甚至《天能》的影子。這種燒腦的故事很容易搞砸。果然，該劇開播時還有6.6%相當不錯的收視率，中後期卻湧現觀眾「拋棄潮」，大結局的前一集(第15集)的收視只剩3.3%！看過該劇的觀眾普遍抱怨劇情發展緩慢、敘事手法混亂又拖沓、讓人有看沒有懂，而且有太多的Bug！

究其原因，一心追隨「燒腦大師」克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的編導(陳赫、全燦浩、李濟仁)要負最大責任。該劇劇名《薛西弗斯的神話》，源自法國存在主義作家卡繆(Albert Camus)的同名散文集。薛西弗斯是希臘神話裡的一位城主，因為欺騙死神和冥王，被懲罰要將一顆巨石推上陡峭的高山。

但是當他使盡吃奶力氣把石頭推到山頂時，巨石就會滾回山下。薛西弗斯於是又得重新把石頭推上山，周而復始，永無止境。因此「薛西弗斯」一詞喻指「永無盡頭又徒勞無功的任務」。但卡繆認為：薛西弗斯深任務的無意義和命運無法改變，也意識到自己處境的荒謬，卻仍然堅持這樣做，是透過反抗荒謬而肯定自己的存在，因此薛西弗斯其實是幸福的。

▲朴信惠在《薛西弗斯的神話》裡飾演「未來女戰士」。（圖／Netflix提供）設定(持續更新)

而這齣同名韓劇的編導，即利用這種「莫比烏斯環」的永劫輪迴語境，不斷使用「平行宇宙」、「多重穿越」的觀念和「閃回」(Flashback)、「閃入」(Flash Forward)的手法去拼湊完整的故事，於是乎就產生了「雞生蛋，蛋生雞」的因果困境。多重時空混亂交疊在一起，又沒有交待清楚，難怪觀眾看不懂。

例如2035年時的瑞海在斷崖旁邊一處亂石堆裡發現自己的埋骨之處和生前留下的日記本，這應該是一次沒有透過上傳者的意外穿越(因為Uploader只能把人送回過去，無法把人送進未來)。而她觸碰到自己的遺骨後，又喚起了自己在2020年所發生遭遇的記憶。然而編導都沒有處理好時間點，讓劇情徒增不少混亂。另外，以朴信惠在劇裡所表現的身手，也扛不起「未來女戰士」這個角色，說服力顯然不夠。

跟《薛西弗斯的神話》相比，孔劉與裴斗娜主演的《寧靜海》是一齣期待值更高的科幻韓劇，無奈，最後也是以負評如潮收場。該劇描述在水資源缺乏的未來世界裡，韓國政府派出一支特遣隊到月球上發生意外的科研基地找回一批珍貴的樣本。相較於前者，《寧靜海》不搞「時空穿越」這一套，敘事清晰了許多。但它仍擺脫不了「好萊塢陰影」的籠罩。

劇情的前半部像極了好萊塢大片《異形2》(尢其是基地倖存者是一名小女孩這個設定)，後半部則彷若是《異形4》的翻版 (尤其是用複製人當試驗品這個哏)。 更有資深劇迷發現，《寂靜海》裡最大的爆點：以病毒形態存在的「月水」，很可能「抄襲」自BBC長壽劇集《超時空奇俠》(Doctor Who，或譯《神秘博士》)2009年12月的特別篇《火星之水》，部分情節也十分相似。除了上述幾個重磅的劇情爆點之外，劇情發展走的是傳統驚悚片的套路，驚悚場面少也缺乏新意。

科幻韓劇相繼失利，凸顯一個結構性問題：亞洲國家的影視作品，普遍缺乏深厚的科幻傳統和素材(擁有《新世紀福音戰士》、《攻殻機動隊》等經典的日本動漫界是例外)，因此不得不從西方的科幻寶庫取經，造成觀眾看劇時不斷湧現「似曾相識」的感覺。畢竟，無論是小說或影視作品，西方的科幻寶庫的確夠博大精深。

但更深層的問題是，韓劇始終拋不開大篇幅描寫愛情、倫理親情等傳統戲劇內容包袱，科幻往往變成只是一張包裝紙，也就難怪被科幻這個標題吸引來看韓劇的觀眾，看完後總有東抄西湊、隔靴搔癢之感了。