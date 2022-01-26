烏克蘭、台灣危機夾殺　拜登面臨生死交戰抉擇

▲拜登與普丁首度峰會。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「有線電視新聞網」(CNN)報導，美國總統拜登正面臨著一系列截然不同但相互關聯的全球危機挑戰：美國的敵人聯手前來測試這位領導人在壓力下的勇氣，以及窺探美國這個全球最大強權的威懾力量是否正在衰退。

拜登周一（24日）作出了一個生死攸關的命運性決定，他讓多達8500名士兵趕往東歐，並且讓他們處於待命狀態，以震懾抗俄羅斯侵略烏克蘭的野心。但「綁架」烏克蘭以阻嚇北約東擴的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），並非唯一 讓拜登頭痛的痛點。

在地球的另一邊，隨著中共戰機不斷擾台，以及美國及其盟國在印太地區一再進行軍演，反映出美國和中國因台灣問題所引發的緊張對峙，以及兩大強國正在亞太地區爭奪主導權的現實狀況。

儘管俄羅斯入侵烏克蘭的前景目前吸引著全球的目光，但未來中國為實現統一而出兵侵略台灣，更有可能引發一場災難性的超級大國衝突。然後，別忘了，讓拜登一個頭兩個大的痛點，還有中東和北韓。美國多年來一直試圖從中解脫，卻始終不得要領。

▲共機殲16擾台的畫面。（圖／國防部提供）

上述每一項挑戰都涉及外國的民族主義領導人為尋求強化個人權力、或鞏固反民主政治體系、推進戰略目標而不惜作出強硬決定，並在其主權領土之外擴張其控制勢力範圍的野心。他們也知道，隨著美國在各個地方承受壓力，他們可能會有機會得償其願。

例如，普丁很清楚拜登想要把主要的對抗目標轉移到「中國威脅論」，因此，要摸清楚美國是否已經轉向是有意義的。另一方面，北京也會很高興美國陷入歐洲的困境。美國可能需要中國的幫助以安撫北韓的挑釁，俄羅斯則是把伊朗帶到核談判桌前的關鍵角色；華府並非沒有看到俄、中在這些議題上舉足輕重的地位。然而，由於美國目前仍然是全球最大的主導力量、盟友遍布全球、並且是民主國家集團的領導者，其對手的每一次挑釁都將把美國捲進更大的對抗以及外交交鋒。

上述對美國權威的不斷挑戰，反映出外界普遍認為美國國力已不再像是在20世紀下半葉時那樣的強盛。儘管拜登一再喊出「美國回來了」的口號，但去年從阿富汗混亂撤軍的鬧劇已引發人們對美國能力和承諾的質疑。美國的對手知道長達20年的阿富汗戰爭已經讓美國人筋疲力盡，這項因素可能導致一些人認為華府可能會出於政治原因，對之前承諾的戰略義務食言。

外國領導人也了解美國的國內政治。由於前總統川普的言之鑿鑿，美國很大一部分人認為拜登的當選是非法的。共和黨人更抨擊拜登在普丁挑戰下的表現軟弱無力，眼下正是外國政治強人考驗拜登的性格和耐力的最佳時機。與此同時，之前4年成為全球不穩定因素的川普未來可能重返白宮，一些盟友懷疑拜登所做的任何承諾未來是否可能兌現。

▲烏克蘭戰面爭風險高、女生也從軍當兵。（圖／達志影像／美聯社）

出於地緣政治因的考量，普丁就烏克蘭問題不惜向西方攤牌。在宣布已在烏克蘭邊境集部署10萬大軍後，這位俄羅斯領導人要求拜登作出一系列讓步，包括保證基輔政府永遠不會加入北約、並要求北約的軍隊和軍備撤出烏克蘭。 拜登的反應則是尋求逐步向俄羅斯施壓，旨在說服普丁入侵烏克蘭的成本太高，並揚言對俄的制裁可能削弱俄羅斯經濟、而且會對普丁的統治造成連鎖效應的威脅。

目前，拜登正考慮透過增兵部署來加強北約的東翼。北約周一宣布向波羅的海及東歐成員國進行一些較小的部署。自冷戰以來，美國航空母艦戰鬥群本周將首度在地中海進行高級別海上演習，由北約指揮。 這一切都是為了展示拜登的決心和威懾力，並威嚇普丁企圖把美國勢力趕出歐洲的努力終將失敗。

拜登有責任向美國人展示他全力支持盟友的決心。如果他不這樣做，北約將變得一文不值。 然而，這是一個風險極高的賭注，因為美國的部署可能反而促使俄羅斯領導人對烏克蘭頭部扣下扳機，並辯稱他入侵烏克蘭，是為了保護俄羅斯的安全。國際火線／綁架求愛！普丁為何要把烏克蘭攬牢牢？

▲俄軍在烏克蘭邊境演習的畫面。（圖／達志影像／美聯社）