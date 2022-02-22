林姿妙官邸再被檢方搜索　民進黨：國民黨應正視執政縣市弊案問題

▲民進黨發言人周江杰。（資料照／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨執政首長陸續傳出涉入弊案，國民黨主席朱立倫22日號召80位律師，要替執政縣市首長維護清白。對此，民進黨發言人周江杰表示，今早宜蘭縣長林姿妙官邸才被檢方搜索，國民黨應正視藍營執政縣市傳疑似弊案問題。

近來國民黨執政縣市屢傳縣市首長、從政人員遭到檢調單位調查，國民黨則在22日召開記者會，召集80位律師，要維護執政縣市所有首長的清白，捍衛藍營執政品牌，抵抗民進黨司法追殺。

對此，周江杰表示，很難讓人不去聯想到是不是想轉移今早國民黨籍宜蘭縣長林姿妙官邸再度被檢方搜索的事情。他認為，國民黨這樣的政治操作只會產生反效果，呼籲國民黨應儘速正視執政縣市首長傳出疑似弊案的問題，才是回應民眾質疑的方法。

周江杰指出，根據近期各種坊間民調數字，有高達六成的台灣民眾對國民黨感到反感。證明國民黨把所問題只會怪司法、怪媒體、怪名嘴、怪網友的說法無法讓民眾信服。只是把所有國民黨的內部問題轉移焦點，企圖掩飾國民黨在朱立倫領導下，政黨支持度持續下探的真相。

周江杰表示，全台有高達15個縣、市是由國民黨籍首長執政，這些縣市首長也必須面對社會和民眾的監督和檢驗，請朱主席不要想打民進黨時，就喊著要串連國民黨縣市長；想要迴避政黨支持度下滑時，就批民進黨一黨獨大，這種雙重標準的政治操作，早已被看破手腳。