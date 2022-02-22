買不到蛋是人品問題！最辣國文老師轟「陳學聖蹭熱度」：丟臉老人

▲Q塔轟陳學聖是丟臉的老人 。（圖／翻攝自Q塔FB）

記者施怡妏／綜合報導

前國民黨立委陳學聖日前在臉書PO出賣場架上空蕩蕩的照片，抱怨「想買個蛋，真難！」卻被網友發現照片中疑似還有雞蛋，被質疑「藏蛋」，事後他也澄清，那是皮蛋不是雞蛋，然而，擁有F奶的最辣前國文老師Q塔（Queenta）就砲轟，家裡附近都有蛋，「你到現在還買不到，那根本是人品問題」。

網紅Q塔在臉書發文，不是每個國民黨的人都討厭，「有些人會做事，但我們立場不同，我也能欣賞和尊重」，但陳學聖就是他最討厭的老人，「平時政績拿不出來，哪裡有熱度往哪裡蹭！有蛋硬說沒蛋，把蛋藏起來、拍照還露餡，真的是丟臉丟到死。」

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Q塔翻白眼指出，「可以做點有建設性的事嗎？本來不認識你，但每次這種鳥事都有你的局，根本男版葉毓蘭！」透露家中附近到處都有蛋，用外送平台也可以買到，認為陳學聖買不到蛋，是因為人品問題，「國民黨就是被這些老人搞垮的，還不如徵召我去拯救黨」。

事實上，Q塔已經不是第一次槓上藍營，過去她曾批評國民黨韓國瑜在總統大選辯論中的表現，覺得韓國瑜都不講政見，只會攻擊對手，「我真的會氣到衝去打他！」沒想到韓粉看完後，竟直接在留言處辱罵「看妳的樣子是在賣的喔」等污辱性話語，慘遭到韓粉洗版出征。